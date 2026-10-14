Hija de Laura Bozzo rompe el silencio sobre la salud de su madre; filtran su último reporte médico | VIDEO

En las últimas horas, comenzó a circular la información de que Laura Bozzo fue hospitalizada de emergencia en Acapulco, Guerrero. Al principio, se pensó que era una simple especulación. No fue hasta ahora que la propia hija de la conductora rompió el silencio y habló sobre lo que realmente estaría pasando.

A la par de esto, se filtró cuál es su más reciente reporte médico y por qué habría acabado en un hospital público, pese a que, aparentemente, tiene los suficientes recursos para recibir atención privada. Te contamos qué está pasando.

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Laura Bozzo está hospitalizada / Redes sociales

¿Qué se sabe sobre el estado médico de Laura Bozzo HOY, 14 de octubre?

Cuando se viralizó la noticia sobre la hospitalización de Laura Bozzo, se mencionó que había tenido un problema intestinal y que tuvieron que operarla de emergencia durante la madrugada de este 14 de octubre. También se reportó que, al parecer, la conductora estaba intubada.

Durante su más reciente programa en YouTube, el periodista Javier Ceriani logró comunicarse con Alexandra Bozzo, hija de Laura. La mujer le envió un audio confirmando que su madre sí está delicada de salud. También reveló que fue operada hace algunas horas, pero que, según los doctores, se encuentra estable.

“Sí, lamentablemente sí se le tuvo que hacer una cirugía, pero está estable. Está bien. Está recuperándose. La cirugía salió bien. No han pasado 24 horas, pero ya le está haciendo efecto todo. Está bien. Está estable, que es lo más importante… Esto ha sido bien fuerte, pero nada, está fuerte y va bien”. Hija de Laura Bozzo

También señaló que no se ha movido del hospital desde que llegó de Miami, por lo que prometió que daría cualquier actualización médica.

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La supuesta razón por la que Laura Bozzo terminó hospitalizada

Tras reproducir el audio de la hija de Laura Bozzo, el comunicador Javier Ceriani reportó más información sobre el supuesto estado médico de la presentadora. Según dijo, su salud sería más delicada de lo que quieren dar a entender.

“Hablé con ella hace dos horas exactamente. Lo que decían en la noche era que estaba entubada. Lo que me dicen ahora es que Laura está con dificultad para respirar, que no está pudiendo comer porque el problema es la perforación del intestino. Lo que me dicen es que Laura estaba sola en Acapulco, en su mansión frente al mar… (acompañada) de su chofer y su empleada doméstica”, indicó.

De acuerdo con sus fuentes, Laura se desmayó de pronto “en dos ocasiones y estaba sola”. Sobre por qué terminó en una clínica de gobierno, presentó dos teorías al respecto:

La primera fue que la presentadora realmente estuviera en una situación económica precaria y no tuviera más opción que ir allí.

La segunda fue que un vecino o allegado la encontrara en su casa y decidiera llevarla a un hospital de gobierno.

Finalizó diciendo que sus familiares y amigos ya están viajando a Acapulco para irla a visitar y ver si necesita algo: “Ahora está ahí. No creo que la puedan mover porque acaba de ser intervenida... Lo primero que salió fue la deshidratación porque sus intestinos no están funcionando. Le deseamos lo mejor”, concluyó.

Laura Bozzo está hospitalizada / Redes sociales

¿Qué ha dicho Laura Bozzo sobre su estado de salud?

Hace unas horas, Laura Bozzo compartió un mensaje en Instagram sobre su estado de salud actual. En dicho texto, aseguraba estar bien y hasta bromeó diciendo que aún quedaba “momia para rato”.

“Muchas gracias por las muestras de cariño del público que quiero tanto. Quiero que sepan que estoy bien, que estoy tranquila en familia y con los mejores doctores de Acapulco. De esta momia no se libran”, escribió.

Su publicación se llenó de comentarios deseándole lo mejor para su pronta recuperación y recomendándole, a modo de broma, que no haga corajes.

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