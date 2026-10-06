Laura Bozzo tendría DELICADO problema de salud, según Gabo Cuevas, ¿ya estaba confirmada para ‘La mansión VIP’?

Luego de que Ivonne Montero ventilara a Laura Bozzo por algunos bochornosos momentos que protagonizó durante ‘La casa de los famosos’, la conductora peruana vuelve al centro de la conversación tras una revelación del periodista Gabriel Cuevas.

A través de su programa de YouTube, el periodista informó que Laura Bozzo estaría atravesando por un delicado problema de salud que actualmente le impediría realizar algunas actividades, entre ellas participar en programas de televisión.

Asimismo, Gabriel Cuevas reveló que la conductora habría sido considerada por HotSpanish para formar parte de ‘La mansión VIP’.

¿Qué problema de salud tendría Laura Bozzo y qué se sabe sobre su posible entrada a ‘La Mansión VIP’? Esto es lo que reveló Gabo Cuevas.

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Laura Bozzo / Mezcalent

¿Qué problema de salud tendría actualmente Laura Bozzo, según Gabo Cuevas?

En la emisión del 6 de octubre de su programa de YouTube, Gabo Cuevas habló sobre la nueva temporada de ‘La mansión VIP’ y mencionó algunos de los nombres que HotSpanish estaría considerando para formar parte del reality.

Entre los posibles participantes, el periodista mencionó a Laura Bozzo, quien ya cuenta con experiencia en este tipo de programas. Sin embargo, explicó que la conductora peruana no podría participar actualmente debido a un delicado problema de salud.

De acuerdo con lo comentado por Gabo Cuevas, Laura Bozzo tendría un serio problema en la columna que actualmente le impediría realizar realities y otras actividades que requieran un esfuerzo físico.

El periodista no dio mayores detalles sobre el padecimiento de Laura ni explicó cuál sería su diagnóstico, por lo que hasta el momento se trata de información compartida por él y no de una declaración de la propia conductora sobre su estado de salud.

“En su momento se dijo que Laura Bozzo. Les cuento que Laura Bozzo no va, porque tiene un tema muy delicado de salud, muy delicada de su columna. Entonces, no puede hacer realities ahorita, no puede hacer absolutamente nada.” Gabo Cuevas

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¿Qué enfermedades ha enfrentado Laura Bozzo?

Laura Bozzo ha enfrentado distintos problemas de salud a lo largo de los años, algunos de ellos bastante delicados. Uno de los más graves fue en 2016, cuando fue sometida a una cirugía ginecológica que le provocó una perforación intestinal y un shock séptico que puso en riesgo su vida.

La conductora también reveló que en 2017 fue diagnosticada con cáncer en una etapa inicial, por lo que tuvo que someterse a una cirugía. De acuerdo con su propio relato, el padecimiento fue detectado a tiempo y logró recuperarse.

En 2021, su abogado informó que Laura padecía enfisema pulmonar grave y depresión clínica, padecimientos que fueron mencionados en medio de la polémica legal que enfrentaba en ese momento.

En agosto de 2026 mostró parte de un tratamiento médico para atender fuertes dolores y un desgaste que afecta la alineación de estas articulaciones.

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Laura Bozzo / Cortesía

¿Laura Bozzo estaba confirmada para ‘La mansión VIP’?

Gabo Cuevas mencionó que Laura Bozzo llegó a ser considerada para ser parte de la segunda temporada de ‘La mansión VIP’, que se estrenará el próximo 8 de noviembre.

Sin embargo, en ningún momento se mencionó que ya estaba confirmada para entrar, pues solamente se consideró, pero sin llegar a alguna conclusión.

Hasta el momento no hay ninguna personalidad confirmada para este reality, solamente han surgido nombres en redes sociales como rumor, así como también el estado de salud de Laura Bozzo.

La última aparición de Laura Bozzo en un reality fue en ‘La casa de los famosos All-Stars’ en el 2025.

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