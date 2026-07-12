Maquillista exhibe a Laura Bozzo y a querida actriz, ¿No las quiere ver ni en pintura? “Muy desagradables”

Otro escándalo se cierne sobre el mundo artístico. Luego de que un maquillista acusara a Ninel Conde de no pagar por sus servicios, otro experto en imagen arremetió contra Laura Bozzo y una querida actriz. Aseguró que son sumamente “desagradables”. ¿Cuál es la razón? Te contamos su testimonio.

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Maquillista Alfonso Waithsman narra sus malas experiencias trabajando / Redes sociales

¿Por qué el maquillista Alfonso Waithsman no quiere trabajar con Laura Bozzo y Cecilia Suárez?

En una entrevista para el programa de radio ‘La Caminera’, el maquillista Alfonso Waithsman fue cuestionado sobre las peores celebridades con las que le ha tocado trabajar. Si bien se pensó que no daría nombres, al final decidió revelarlos y decir qué pasó.

El primero fue el de Cecilia Suárez. Indicó que, presuntamente, la actriz trató muy mal a su peinador. Aunque aclaró que a él no le hizo nada como tal, decidió que, por solidaridad, no volvería a trabajar con ella.

“He tenido dos experiencias importantes que puedo decir perfectamente quiénes son. Regularmente, cuando uno trabaja con una celebridad, por cuestiones de tiempo, el maquillador y el peinador trabajan al mismo tiempo. Esta actriz que te voy a decir no fue grosera conmigo, pero sí fue muy grosera con el peinador. Entonces yo decidí ya no trabajar más con ella. También es una actriz a la que no le gusta maquillarse, o sea, se queja de todo. Ella es Cecilia Suárez”. Alfonso Waithsman

Su segunda “mala experiencia” fue con Laura Bozzo, quien recientemente arremetió contra Ale Jaramillo por burlarse de México. Según el experto, la conductora fue “grosera con todo el mundo”.

“Tal vez llegó cansada, llegó de malas. Hicimos una sesión de fotos para un programa. Desde el primer momento, (se portó) grosera con todo el mundo”, dijo.

Si bien aclaró que se reconcilió con Laura en su momento, admitió que esas experiencias le dejaron un mal sabor de boca y no le gustaría volver a trabajar con gente así. Cabe destacar que, hasta el momento, las famosas no han refutado esto.

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¿Laura Bozzo y Cecilia Suárez son groseras?

En el caso de Cecilia Suárez, nunca se ha sabido de escándalos sobre su vida o entorno laboral. Lo más cercano fue cuando, hace algunos años, la acusaron de “racismo” por reírse de una publicación en la que era llamada “india salvaje”.

Laura Bozzo, en cambio, sí ha protagonizado varias polémicas a lo largo de su vida. Desde supuestas peleas con sus empleados hasta despotricar contra ciertas celebridades. Esto último la ha llevado a enfrentar cuestiones legales.

Uno de sus conflictos más recientes fue con Alfredo Adame. Desde 2020, se han visto envueltos en una guerra de declaraciones por los comentarios que la presentadora hizo contra el actor. El famoso hasta dijo haber recurrido a instancias legales para ponerle un alto.

En 2025, se reencontraron en un reality y hubo una reconciliación, dejando así en el pasado los problemas legales y los insultos: “Con Laura Bozzo sí (hago las paces), hasta s*xo tuvimos”, manifestó Adame en ese momento.

Laura Bozzo es una de las conductoras más polémicas / Mezcalent

Él es Alfonso Waithsman, maquillista que exhibió a Laura Bozzo y Cecilia Suárez

Alfonso Waithsman es uno de los maquillistas más influyentes de México. Es mayormente conocido como ‘el maquillista de las estrellas’ y cuenta con más de 25 años de experiencia. Ha colaborado con grandes celebridades como Thalía y Paris Hilton.

Hace algunos años, se declaró abiertamente gay. Actualmente, tiene su propia sección de moda y estilo en el programa ‘HOY’.

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