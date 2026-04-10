Laura Bozzo sufre colapso durante entrevista en aeropuerto, así fue el momento: “Se están riendo de mí” VIDEO

La conductora Laura Bozzo, conocida no solo por su participación en realities, si no también en polémicas, vivió un angustiante momento durante su arribo al aeropuerto de la CDMX. En una plática con la prensa, la peruana colapsó y tuvo que ser trasladada en silla de ruedas. ¿Qué pasó exactamente?

Laura Bozzo / Redes sociales

¿Por qué Laura Bozzo “colapsó” durante una reciente entrevista?

En un inicio, la conductora Laura Bozzo fue abordada por reporteros para hablar sobre su estado físico, luego de que trascendiera que había sufrido una caída días antes. Bozzo confirmó el incidente y explicó que presentaba un fuerte dolor en la rodilla, el cual, según dijo, requería infiltraciones.

Tengo las rodillas medias complicadas, hace tres días (su caída), en sábado de gloria, bailando. Tengo que ponerme unas infiltraciones. Laura Bozzo

La situación cambió cuando fue cuestionada sobre el conflicto legal que tiene con Irina Baeva, mismo que presuntamente ya se habría decantado en favor de la actriz rusa, quien demandó a Laura Bozzo por daño moral hace algún tiempo.

¿Qué pasó después?

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¿Cómo fue el colapso que sufrió Laura Bozzo en el aeropuerto?

A partir de dicho momento de la entrevista, Laura Bozzo cambió el semblante, para después atacar a la prensa, asegurar que todos “se reían de ella”, correr a un espacio del aeropuerto y posteriormente colapsar emocionalmente.

Bozzo no pudo contener las lágrimas al ser cuestionada sobre la demanda que enfrenta tras sus declaraciones contra la actriz Irina Baeva. Molesta, pidió respeto a los reporteros e incluso lanzó advertencias sobre llamar a la policía si continuaban insistiendo.

“ Si estoy así, es porque me está doliendo mucho, por favor ”, comentó.

Minutos más tarde, ya más tranquila, apareció en silla de ruedas y apenada por su reacción, explicando que fue abordada en un momento especialmente delicado.

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¿Qué dijo Laura Bozzo sobre el conflicto legal con Irina Baeva?

El origen del conflicto legal se remonta a comentarios que Laura Bozzo realizó en 2019 sobre Irina Baeva, los cuales fueron señalados como ofensivos y discriminatorios: “hija de...”, “descerebrada” es algo de lo que dijo la peruana durante una edición del programa El gordo y la flaca, en su sección Laura opina. A raíz de ello, la actriz, interpuso una demanda por daño moral.

A inicios de este año se dio a conocer que la resolución habría favorecido a la actriz, estableciendo que Bozzo debe pagar una compensación económica que superaría los 2.5 millones de pesos. No obstante, el caso aún no está completamente cerrado según la conductora:

Los abogados míos y el de ella están conversando para terminar con este problema. Con ella estamos arreglando todo, porque tanto ella como yo, hemos tenido problemas con ese abogado. (...) Ese tema para mí ya está cerrado, ni ella lo habla, ni yo lo hablo. Laura Bozzo

También precisó que el proceso busca resolverse directamente con la actriz. ¿En qué terminará?

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