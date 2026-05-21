Miss Venezuela rompe el silencio y revela por qué la habría golpeado maquillista de Fátima Bosch

El escándalo que rodea a Andrea Del Val y Giovanni Laguna, maquillista de Fátima Bosch, sigue creciendo y ya divide opiniones en redes sociales. La modelo venezolana, conocida por su participación como Miss Venezuela Global 2025, decidió hablar públicamente luego de que se viralizaran videos donde aparece con sangre en el rostro señalando directamente al estilista como el responsable de sus heridas.

Aunque Giovanni Laguna fue detenido en Cannes, Francia, por la presunta agresión, horas más tarde trascendió que habría recuperado su libertad. Mientras algunos usuarios apoyan la versión de Andrea Del Val, otros aseguran que todo habría sido consecuencia de un forcejeo y no de una golpiza directa.

El caso rápidamente se volvió tema de conversación dentro del mundo de los certámenes de belleza, especialmente porque Giovanni Laguna es identificado como maquillista y estilista relacionado con figuras del modelaje, entre ellas Fátima Bosch. Ahora, la declaración entre lágrimas de Andrea Del Val volvió a poner el tema en el centro de la polémica.

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Maquillista de Fátima Bosch acusado de golpear a Miss Venezuela / Redes sociales

¿Qué dijo Andrea Del Val sobre la presunta agresión de Giovanni Laguna, maquillista de Fátima Bosch?

Andrea Del Val contó su versión de los hechos durante una entrevista con Kerly Ruiz en el programa ¡Siéntese quien pueda!, donde aseguró que los problemas con Giovanni Laguna no comenzaron recientemente, sino desde hace años.

“Él y yo teníamos mucho tiempo teniendo problemas… Desde que yo participé en un concurso de belleza, él quería que yo le pagara un dinero para dizque hacerme ganar”, relató la modelo venezolana.

Según Andrea Del Val, la tensión aumentó durante su estancia en Cannes, Francia, luego de que Giovanni supuestamente hablara mal de ella con personas cercanas. La exreina de belleza explicó que decidió confrontarlo en el departamento donde se hospedaban.

“Le dije: ‘¿Por qué no me dices estas cosas en mi cara, en mi casa?, te agradezco que te vayas’ y él agarró, se quitó un zapato y me dijo que me iba a pegar (…) Me empezó a insultar, a amenazar y por eso es que yo decidí grabarlo” Andrea Del Val

La modelo aseguró que fue en ese momento cuando comenzó el altercado que terminó con lesiones visibles en su rostro y cabeza.

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¿Cómo ocurrió el altercado entre Andrea Del Val y Giovanni Laguna, maquillista de Fátima Bosch?

El video que circula en redes sociales fue clave para que el caso explotara mediáticamente. En las imágenes se observa a Andrea Del Val con aparentes manchas de sangre mientras graba a Giovanni Laguna y lo acusa directamente.

“Esto lo hizo Giovanni Laguna. Eso es lo que yo quería, que demostraras quién eras”, se escucha decir a Andrea mientras enfoca al estilista sentado en un sillón.

Por su parte, Giovanni Laguna aparece respondiendo con insultos y frases polémicas. En uno de los fragmentos más comentados se escucha decir:

“Quítate de aquí, porque si no… Yo soy Giovanni Laguna, director y estilista de muchísimas celebridades, tú eres una prostituta barata que se prostituye en los parques de Dubái”. Andrea Del Val

Sin embargo, alrededor del caso también surgieron otras versiones. De acuerdo con algunos reportes, Giovanni Laguna no habría golpeado directamente a Andrea Del Val y las heridas podrían haberse producido durante un forcejeo por el teléfono celular.

Según esa versión, ambos habrían caído accidentalmente y una lámpara de grabación terminó golpeando a la modelo en la frente, provocándole las lesiones. Hasta ahora, ninguna autoridad francesa ha emitido un comunicado oficial detallando exactamente qué ocurrió dentro del departamento.

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¿Por qué arrestaron a Giovanni Laguna,maquillista de Fátima Bosch, en Cannes, Francia?

Tras el incidente, se informó que Giovanni Laguna fue arrestado por las autoridades francesas durante la tarde del 20 de mayo. Andrea Del Val aseguró que la policía llegó rápidamente gracias a la llamada de un amigo cercano.

“Mi amigo llamó y llegó la policía inmediatamente. Se lo llevaron esposado. Estoy harta de que la gente piense que yo estoy loca, que yo soy el problema cuando yo, lo que más hago es echarle pichón”, dijo la venezolana intentando contener el llanto.

La noticia del arresto rápidamente se viralizó debido a que ocurrió en pleno Festival de Cannes, uno de los eventos más importantes del entretenimiento y la moda internacional.

No obstante, horas más tarde comenzaron a circular reportes indicando que Giovanni Laguna habría quedado en libertad y que el caso podría ser tratado como una riña entre ambas partes.

Hasta el momento, Giovanni Laguna no ha ofrecido declaraciones públicas extensas sobre el caso ni ha dado una versión oficial frente a medios.

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Presunta agresión de Giovanni Laguna / Redes sociales

¿Qué pruebas mostró Andrea Del Val tras denunciar a Giovanni Laguna, maquillista de Fátima Bosch?

Durante la entrevista televisiva también se mostraron fotografías de las heridas que Andrea Del Val habría sufrido tras el altercado. Según Kerly Ruiz, la modelo compartió imágenes exclusivas donde se observan cicatrices y golpes en el rostro.

“Quiero poner en cámara una imagen que ella me envió en exclusiva, donde se le ve parte de la cara con una cicatriz”, comentó la conductora.

Andrea Del Val también aseguró que después de presentar la denuncia comenzó a recibir llamadas anónimas. Según explicó, algunas personas supuestamente le ofrecieron dinero para retirar la acusación contra Giovanni Laguna.

Además, surgió otra versión relacionada con el origen de la discusión. De acuerdo con conversaciones filtradas, el conflicto habría comenzado por negociaciones relacionadas con entradas y comisiones durante el Festival de Cannes.