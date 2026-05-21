Maquillista de Fátima Bosch rompe el silencio tras ser acusado de golpear a Miss Venezuela| VIDEO

Fátima Bosch se volvió tendencia en las últimas horas luego de que se diera a conocer que Giovanni Laguna, maquillista de la modelo mexicana, fue detenido por presuntamente haber golpeado fuertemente a Miss Venezuela.

A través de redes, se difundió un video en el que Andrea del Val, Miss Venezuela Global 2025, acusa de agresión al maquillista, quien fue detenido tras lo ocurrido, pero puesto en libertad horas más tarde.

Maquillista de Fátima Bosch acusado de golpear a Miss Venezuela / Redes sociales

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¿Qué pasó entre Miss Venezuela y Giovanni Laguna antes de ser detenido?

En el video que se difundió en redes, se observa a Miss Venezuela con sangre en el rostro mientras señala a Giovanni Laguna como su presunto agresor: “Esto lo hizo Giovanni. Eso es lo que yo quería, que demostraras quién eres”.

Ante las palabras, Laguna se muestra tranquilo mientras está sentado en un sillón, pero hace fuertes declaraciones contra la modelo: “Yo soy Giovanni Laguna, director y estilista de muchísimas celebridades, tú eres una prostituta barata que se prostituye en los parques de Dubái por mil dólares”.

Desde que se comenzó a viralizar el video, surgieron versiones sobre lo ocurrido, pero una de las más sonadas era que las heridas que mostró Miss Venezuela habían sido a causa de un forcejeo en el que Giovanni intentaba quitarle el celular.

Miss Venezuela grabó lo ocurrido con el maquillista de Fátima Bosch.

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¿Por qué Giovanni Laguna fue puesto en libertad?

En medio de la viralización del video, se dio a conocer que Giovanni Laguna había sido detenido la tarde del 20 de mayo por la presunta agresión contra Andrea del Val, pero fue puesto en libertad horas más tarde.

“Todo apunta a que el caso podría ser desestimado como una riña, ya que las autoridades habrían escuchado a los testigos y aparentemente no le creen del todo la versión de Andrea”, se dio a conocer horas antes de su liberación.

Maquillista de Fátima Bosch fue puesto en libertad. / Redes sociales

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¿Cuál es la versión de Giovanni Laguna sobre la presunta agresión contra Miss Venezuela?

Después de que se confirmó la liberación de Giovani Laguna, el propio maquillista compartió un video en que narró lo que había ocurrido y agradeció a todas las personas que le brindaron su apoyo.

De acuerdo con Laguna, todo fue a causa de un forcejeo, pues cuando se dio cuenta de que Miss Venezuela quería grabarlo, intentó arrebatarle el teléfono para que no se difundiera lo que había captado, pero tropezó con una lámpara que cayó en el rostro de la modelo y generó una herida.

“Cuando yo quería partir el teléfono, ella se va encima de mí y me golpea. Ella tiene 3 teléfonos, uno de esos fue el que yo agarré. Ella empieza a golpearme, morderme y me empieza a dar patadas y me golpeaba. Yo nunca le toqué un dedo a ella”. Giovanni Laguna

Pese a que reconoce que no tiene una relación cercana con Miss Venezuela, asegura que nunca la golpeó y por eso está en libertad. Además, agradeció a las personas y autoridades que le brindaron su apoyo.

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