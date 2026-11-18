Participante de ‘La mansión VIP 2’ habría admitido consumir sustancias, ¿habrá sanción?: “Bien rico” VIDEO
A través de redes sociales, se viralizó la conversación de una participante, aparentemente, admitiendo que consumiría sustancias ilícitas.
‘La mansión VIP 2’, reality digital creado por ‘HotSpanish’, está en el centro de la polémica. En medio de las dudas sobre la estancia de Doña Alegría, exhiben a una participante por aparentemente haber admitido que consume sustancias ilícitas. ¿De qué se trata? Te contamos todo.
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Señalan a Odette Orlena, participante de ‘La mansión VIP 2’, de presuntamente consumir sustancias ilícitas
Hace unas horas, los fanáticos de ‘La mansión VIP 2’ detectaron una conversación controversial entre Odette Orlena y algunas concursantes. En dicha plática, Orlena comentó que le gustaba estar con un chico en específico debido a que le conseguía “buen perico”.
“¿Sabes por qué me gustaba estar ahí con él? Porque me conseguía perico bien rico”.
Por supuesto, estas palabras generaron revuelo en redes sociales. Los detractores la tacharon de “hipócrita” por hacerse “la niña buena”, cuando realmente sería una persona “adicta a las sustancias ilícitas”.
Como era de esperarse, los seguidores de la influencer no dudaron en salir a defenderla y decir que, aparentemente, ella misma admitió tener problemas de adicción en el pasado, pero que entró en rehabilitación en su momento. Supuestamente, habría estado un mes en una clínica especializada.
Pese a todo, las críticas no han cesado. Mientras que sus fans insisten en que esto fue parte de su “pasado”, muchos insisten en que supuestamente la joven seguiría “en lo mismo”.
De manera oficial, Orlena llegó a decir dentro del reality que había tenido un problema con el alcohol y ella misma optó por tratar esto, pues entendió el riesgo que conllevaba esta adicción.
“Me rehabilité. Claro, (tenía problemas). Era muy alcohólica. Ayer se notó de volada cómo me puse con el vino. Sí, tomaba mucho, salía de fiesta y así”, expresó hace algunos días.
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Odette Confiesa que se Droga y se hace la niña buena en la mansión en fin doble cara #odetteorlena #LaMansiónVIP2 #LaMansionVip #Hotspanish https://t.co/9rAfqsBtas— Mike Angel Monterrey (@mikee_monterrey) November 17, 2026
¿Odette Orlena fue sancionada en ‘La mansión VIP 2’ por hablar de su presunto consumo de sustancias ilícitas?
Odette Orlena sí fue sancionada en ‘La mansión VIP 2’, pero no por hablar de sustancias ilícitas. Durante la gala del pasado martes 17 de noviembre, HotSpanish anunció castigos para Orlena y doña Alegría. A esta última por supuestos comentarios racistas hacia Deiby Ruiz.
En el caso de Odette, se detectó que la joven había ingresado un objeto prohibido. Si bien se llegó a pensar que era un celular, después aclararon que era un vape. Pese a que se disculpó, HotSpanish abrió una encuesta para decidir si Orlena iba o no a la zona de riesgo.
“El día de la fiesta de los 80 hablé con un guardia y le dije: ‘Antes de entrar me traje mi vape’ y cositas así. Me dijeron: ‘Vamos a hablarlo con producción’. Yo ese día lo pedí porque ‘si quiero algo lo voy a pedir’, me puse muy ansiosa y me traje otro de repuesto, creo que eso fue lo que hice mal”, indicó la influencer.
¿Quién es Odette Orlena, influencer señalada de presuntamente consumir sustancias ilícitas?
Odette Orlena es una influencer que se volvió tendencia al ingresar a la segunda temporada de ‘La mansión VIP 2’, proyecto hecho por ‘HotSpanish’. Tiene 24 años y es originaria de Sonora.
Comenzó su carrera en redes sociales hace algunos años y su contenido es de humor, así como consejos de moda y belleza. Tiene más de dos millones de seguidores en Instagram.
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