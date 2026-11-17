Después de que saliera a la luz un video que Mónica Escobedo señala como prueba contra Rafa Mercadante, la comediante acudió a un pódcast en el que reveló cómo vive actualmente tras ser expulsada de La granja VIP 2026 por agresión física a Niurka Marcos. ¿Fue una experiencia traumática? ¡Te contamos los detalles!

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Mónica Escobedo revela nuevos detalles de La granja VIP 2026. / Redes sociales

¿Cómo fue la salida de Mónica Escobedo de La granja VIP 2026?

Fue durante la madrugada del 17 de octubre cuando los ánimos entre Niurka Marcos y Mónica Escobedo se calentaron y terminaron en una agresión física entre las granjeras que comenzó como un juego de almohadazos entre los participantes. Pese a que la dinámica parecía fluir con normalidad, la vedette detuvo el juego y acusó a Escobedo de agresión.

Pese a que se creyó que la comediante permanecería en la competencia, la noche del 18 de octubre la producción le informó a Mónica Esobedo que sería expulsada y le mostraron como prueba el video de la agresión; sin embargo, la comediante no se quedó callada y lanzó algunos dardos a su salida.

“Yo sé que no fue un golpe fuerte. Fue simplemente un estate quieto y no me arrepiento. La verdad es que ya estaba harta de que me tratara mal; no lo iba a permitir. Yo sé que Niurka pidió mi cabeza y, obviamente, es Niurka Marcos; obviamente, me iban a echar a mí. Pero también ya quería irme. Fue una experiencia muy grata”. Mónica Escobedo

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Mónica Escobedo fue expulsada de La granja VIP por agresión. 2026' / Redes sociales

¿Cómo está actualmente Mónica Escobedo tras ser expulsada de La granja VIP 2026?

Además de que Mónica Escobedo denunció a su salida haber sido ‘manoseada’ por Rafa Mercadante, recientemente acudió a un podcast en el que reveló nuevos detalles de su salida de La granja VIP 2026 y cómo se encuentra actualmente a casi un mes de haber salido del reality show.

“Ahorita tengo insomnio, vértigo y tengo síndrome postraumático. Te lo juro, una experiencia horrenda. Yo no sé cómo se hacen para seguir aceptando realities”. Mónica Escobedo

Además, sorprendió al compartir la confesión que una psicóloga le hizo sobre los ejercicios que se realizan en los programas 24/7, los cuales llegan a ser considerados como ‘tortura’ por algunos países de primer mundo.

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¿Mónica Escobedo llegó a sufrir tortura en La granja VIP 2026?

Una vez más, Mónica Escobedo estalló contra La granja VIP 2026 al compartir que una psicóloga le dijo que antes de entrar a un reality les deberían advertir del daño psicológico que genera ese tipo de experiencia al someterse a juegos que pueden llegar a ser considerados tortura.

“Muchos de los ejercicios que nos ponían están prohibidos en otros países del primer mundo, o sea, son otros países del primer mundo. O sea, muchos son considerados tortura, muchas cosas de ahí, por ejemplo, que me hayan amarrado al (hombre) a los tres días de conocerme, eso es tortura”. Mónica Escobedo

Además, la exparticipante del reality señaló que antes de ingresar le hicieron muchos exámenes psicológicos y fue entonces cuando se dio cuenta de que puede ser el blanco más fácil debido a que no está acostumbrada a defenderse, razón por la que no considera volver a ser parte de un programa 24/7 y agradece continuar con sus shows lejos de los realities.

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