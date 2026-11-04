Sale a la luz VIDEO que Mónica Escobedo señala como prueba contra Rafa Mercadante: “Sí me tocó indebidamente”

La polémica entre Mónica Escobedo y Rafael Mercadante acaba de escalar. Luego de denunciar públicamente a TVNotas que fue tocada sin su consentimiento durante su participación en La granja VIP, la comediante decidió compartir un video que, según ella, respalda su versión. La grabación ha provocado una fuerte discusión en redes sociales ¿que muestra?

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Mónica Escobedo habla de su conflicto con Rafa Mefcadante en ‘La granja VIP’. / Foto: IG/monicaescobedoo

¿Qué muestra el video que compartió Mónica Escobedo sobre Rafa Mercadante?

En las imágenes compartidas por Mónica Escobedo se observa una de las primeras dinámicas de La granja VIP, en la que algunos participantes que habían sido peones debían dar masajes a los granjeros. Entre quienes participaron en la actividad estaban Rafael Mercadante y la comediante.

Mónica aparece recostada y con una bata que le retiran durante el masaje, por lo que queda en ropa interior. Mientras Mercadante le masajea las piernas, sus manos suben hasta la zona de los glúteos, donde realiza un movimiento con el puño cerrado antes de regresar a las piernas.

La publicación busca respaldar lo que la exparticipante ya había contado sobre el episodio. Al compartir el material, escribió: “no estoy inventando nada, si me toco indevidamente”.

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¿Mónica Escobedo sostiene que Rafa Mercadante la tocó sin su consentimiento?

La comediante acompañó la grabación con un mensaje contundente en el que respondió a quienes dudaron de su testimonio: “No estoy inventando nada, sí me tocó indebidamente”, escribió junto al video que comenzó a circular ampliamente en redes sociales.

Posteriormente agregó: “Recientemente di una entrevista hablando de lo que pasé en el reality, me da mucha tristeza ver a tantas chicas defendiendo el mismo machismo que las violenta. Rafael Mercadante es un agresor. Esto pasó a los 3 días de que inicia el reality, el 10 de septiembre. 3 días”.

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Esta es la imagen de cuando Rafa la toqueteó sin su consentimiento / Redes Sociales

¿Qué dijo Mónica Escobedo sobre los presuntos tocamientos en La granja VIP?

Desde su salida del reality, Mónica Escobedo ha sostenido que se sintió vulnerada por la conducta de Rafael Mercadante dentro del programa. A TVNotas Mónica Escobedo declaró: “Me sorprende cómo una persona puede manosearte sin tu permiso, delante de todos tus compañeros, ante las cámaras, a plena luz del día, y nadie diga nada. Ese contacto físico es mucho más violento, porque sucedió en mis partes íntimas”.

También aseguró que las consecuencias no fueron únicamente emocionales. Según relató: “Yo jamás había tenido vértigo y, a raíz de esta situación, me empezó esta condición”, además de revelar que sufrió episodios de ansiedad dentro de la competencia.

Mónica y Rafa tuvieron varios enfrentamientos en La granja VIP. / Archivo TVNotas

¿Mónica Escobedo denunciará a Rafa Mercadante por presunto acoso?

Al ser cuestionada sobre una posible denuncia formal, Mónica Escobedo dejó claro que su principal objetivo es visibilizar lo ocurrido y evitar que otra mujer viva una situación similar.

“Lo que quiero es que no vuelva a pasar, ni a mí ni a ninguna mujer que trabaje con él. Que tengan cuidado” Mónica Escobedo

Además, sostuvo que exponer públicamente su experiencia ya representa una forma de señalar el comportamiento que considera inapropiado. “Yo creo que levantar la voz ya es una manera de exponerlo. Solo quiero que sepan qué tipo de persona es”, declaró.

La polémica ha generado una oleada de reacciones entre los seguidores del reality. Mientras algunos respaldan a Mónica Escobedo y consideran que el video fortalece su denuncia, otros sostienen que las imágenes pueden prestarse a distintas interpretaciones. Lo cierto es que la publicación del video volvió a colocar su caso en el centro de la conversación.