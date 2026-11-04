La granja VIP 2026: ¿Quiénes quedaron nominados en el reality HOY, 4 de noviembre? ¿Hubo traición en la asamblea?

Tras el nombramiento de Rafa Mercadante como capataz de la novena semana en La granja VIP 2026, los participantes se alistan para una nueva asamblea de nominación, donde se dará a conocer a los granjeros que acompañarán en la tabla de nominación a ‘la Bebeshita’ y Julio Camejo. ¿Habrá traiciones entre los disfuncionales y la resistencia? ¡Aquí te contamos!

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Julio Camejo y ‘la Bebeshita’ ya están nominados en la novena semana. / Captura de pantalla

¿Por qué ‘la Bebeshita’ y Julio Camejo ya están nominados en La granja VIP 2026?

Luego de la salida de Pablo Montero el pasado 1 de noviembre de La granja VIP 2026, el actor y cantante regresó al reality para dar a conocer su legado, el cual puso en riesgo de eliminación a ‘la Bebeshita’, la primera nominada de la novena semana.

Un día después, ‘Mono’ Osuna se enfrentó a Julio Camejo en el ‘Duelo'; el exfutbolista fue elegido por el público, mientras que el actor fue enviado al reto por decisión del capataz Rafa Mercadante. En esta ocasión, ‘Mono’ se salvó de estar en riesgo de abandonar el reality y subió a Camejo a la tabla de nominados al vencerlo en la prueba.

De esa forma, un integrante de la ‘resistencia’ y otro de la ‘familia disfuncional’ ya están nominados, pero durante la noche de este 4 de noviembre se dará a conocer a los granjeros que los acompañarán en la tabla. ¿Tomará un nuevo rumbo la competencia?

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Julio Camejo en riesgo de abandonar La granja VIP 2026. / Captura de pantalla

¿Cuándo y a qué hora se dará a conocer a los nominados de La granja VIP 2026 en la novena semana?

Durante la asamblea de este 4 de noviembre, se revelará el nombre de los participantes de La granja VIP 2026 que acompañarán a ‘la Bebeshita’ y Julio Camejo en la tabla de nominados. La transmisión se realiza a las 8:30 de la noche a través del canal Azteca UNO en televisión abierta, pero también se puede disfrutar en el sitio oficial de TV Azteca.

Cabe mencionar que, debido a que Rafael Mercadante se convirtió en capataz de la novena semana del reality show, cuenta con inmunidad y no puede ser puesto en riesgo por sus compañeros. Además, también tiene el poder de tomar decisiones importantes que pueden cambiar el giro de la competencia antes de la siguiente eliminación.

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Rafa Mercadante es capataz de la novena semana en La granja VIP 2026. / Redes sociales

¿Quiénes son los nominados de la novena semana en La granja VIP 2026?

Tras el inesperado sacrificio de Kunno en La granja VIP 2026, por el momento los únicos nominados son Julio Camejo y ‘la Bebeshita’, pero las estrategias de la resistencia y la familia disfuncional podrían poner a más de dos granjeros en riesgo de salir de la competencia.

Durante los primeros minutos de la asamblea de nominación en La granja VIP 2026, se dio a conocer que ‘Mono’ Osuna está nominado directamente tras el grito que le dio a Tlacoyo una noche anterior. Sin embargo, sí contará con la posibilidad de salvarse en el viernes de ‘traición’.

Tras una asamblea llena de tensión y una inesperada decisión por parte de Kevyn ‘Bicolor’, los nominados de está semana son:



Julio Camejo

Ivonne Montero

Mono ‘Osuna’

Natalia Alcocer

‘La Bebeshita’

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