Azalia ‘la Negra’ y Romina Marcos, hija de Niurka, protagonizan pelea tras escándalos en La granja VIP: “Es trampa”

La polémica no cesa para ‘La granja VIP 2026’. Tras el intenso enfrentamiento entre Azalia Ojeda ‘la Negra’ y la sobrina de Pablo Montero en la reciente gala de eliminación, se viraliza el video de la influencer peleando con Romina Marcos, hija de Niurka. Te contamos qué pasó.

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Romina Marcos y Azalia Ojeda ‘la Negra’ estuvieron en ‘Venga la alegría: Fin de semana’ / Redes sociales

La pelea entre Azalia Ojeda ‘la Negra’ y Romina Marcos, hija de Niurka

Todo ocurrió horas antes de la octava gala de expulsión de ‘La granja VIP 2026’, suscitada el pasado 1 de noviembre. Azalia Ojeda y Romina Marcos fueron invitadas a ‘Venga la alegría: Fin de semana’ para saber sus perspectivas sobre la tabla de nominados y quién podría salir del reality.

Durante la conversación, ‘la Negra’ le comentó a Romi que su madre “no sigue las reglas”, recordándole que Niurka se negaba a realizar dinámicas en algunas ocasiones. Por supuesto, la joven no se dejó y aseguró que su equipo, es decir, ‘La Resistencia’, también hacía cosas que se supone que están prohibidas.

Azalia aseguró que tanto ella como el resto de su ‘Team’ obedecían cualquier orden impuesta por el llamado ‘Gallo’, algo que Romina desmintió, mencionando la vez en la que su alianza se “rebeló” y rompió varias reglas. Así se desarrolló la discusión:

Romina : “Te digo lo mismo, Azalia, para eso es el juego, para hacer lo que quieran. Si mi mamá ve que hacen lo que quieren y entra el Kunno y hace no sé qué…En el en vivo te metiste y dijiste: ‘¿Le puedo decir algo a La resistencia?’. Esto es trampa también”.

: “Te digo lo mismo, Azalia, para eso es el juego, para hacer lo que quieran. Si mi mamá ve que hacen lo que quieren y entra el Kunno y hace no sé qué…En el en vivo te metiste y dijiste: ‘¿Le puedo decir algo a La resistencia?’. Esto es trampa también”. Azalia: “Eso no es trampa. Nunca me dejaron decir nada…”

“Eso no es trampa. Nunca me dejaron decir nada…” Romina: “ Yo sí siento que como que se les olvida todo lo que ellos hacen y ven lo que hace el otro. Esa es la congruencia que busca mi mamá”.

La discusión continuó por un rato más. Mientras que la hija de Niurka dejaba ver que la producción pasaba por alto ciertas infracciones de ‘La Resistencia’, Azalia sostenía que la llamada ‘Mamá Niu’ no hacía nada en el reality.

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🥊💥 ¡ROMINA MARCOS VS. AZALIA! ‼️ La hija de Niurka sale en defensa de su mamá y responde a los señalamientos de Azalia. #LaGranjaEliminacion https://t.co/ba8AA1CN1z — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) November 2, 2026

¿Hay favoritismos en ‘La granja VIP 2026’?

Los conductores de ‘La granja VIP 2026’ siempre han dicho que el reality es transparente y se respetan las decisiones del público. No obstante, existe otra narrativa en redes sociales.

Como se sabe, los participantes del reality se dividieron en dos equipos, los cuales son:

La Resistencia:

Mono Osuna

Manelyk González

Kunno

La Bebeshita

Los Disfuncionales:

Niurka

Rafa Mercadante

Julio Camejo

Ivonne Montero

Natalia Alcocer

Kevyn Contreras ‘Bicolor’

Según usuarios, la producción favorece a la alianza liderada por Mane y por ello se les permiten ciertas cosas a sus integrantes, mientras que son más estrictos con el otro ‘team’. También se ha llegado a decir que ciertas expulsiones han sido “manipuladas”.

El ejemplo más reciente es la salida de Pablo Montero. Aunque diversos medios ya confirmaron que su salida era legítima, algunos opinan que fue fraude y que Mono Osuna era quien realmente debía ser expulsado.

Recordemos que Osuna ha sido señalado como acosador y maltratador de animales. Se dice que no lo sancionan ni expulsan solo por el hecho de estar en el equipo de Mane.

Asamblea en ‘La granja VIP 2026' / Redes sociales

¿Por qué Azalia Ojeda ‘la Negra’ salió de ‘La granja VIP 2026’?

Azalia Ojeda ‘la Negra’ se convirtió en la séptima eliminada de ‘La granja VIP 2026’. Su expulsión se dio tras una fuerte discusión en la que insultó a las hijas de Rafa Mercadante. Aunque la influencer se disculpó con las menores tiempo después, dijo que el conductor no era una buena persona.

La participación de la famosa en el reality fue sumamente controversial, principalmente por las peleas que protagonizó con Mercadante. Y es que ella considera que él es alguien grosero y “patán”.

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