‘Pimpinela Escarlata’, una lucha de esfuerzo y contra la discriminación: “Me corrieron de mi casa a los 13 años”

Mario González Lozano, mejor conocido como ‘Pimpinela Escarlata’, es un luchador con más de 40 años de trayectoria, a quien recientemente vimos en La granja VIP, donde mostró su lado más vulnerable e íntimo. La vida del deportista ha sido una batalla llena de esfuerzo. Nos compartió un poco de su historia y cómo la pasó en el reality show.

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‘Pimpinela Escarlata’, una lucha de esfuerzo y contra la discriminación. / Redes sociales

¿Cómo fue la llegada de ‘Pimpinela Escarlata’ a La granja VIP 2026?

Pimpinela’ entró al programa con un dolor enorme: La pérdida de su madre. “Mi mamá murió hace 2 meses. Al mes de fallecer yo entré a La granja, y le di todo mi amor a los animalitos. Le lloraba en silencio, porque me hace mucha falta. Antes de ingresar sí fui al psicólogo, pero adentro mi mente se ocupó. Sí quiero tomar terapia. Ahorita no deseo luchar. Quisiera viajar a Cuba con mi hermano”.

Su historia de vida le ha marcado desde muy niño, por el rechazo y la discriminación que sufrió. “A los 13 años me corrieron de la casa y me fui a Ciudad Juárez a trabajar. Desde ahí, le mandaba su dinerito (a su mamá), para que no le faltara nada. Trabajé de todo: En obras, de cocinero, de electricista, de fayuquero. Hice de todo para poder sobrevivir”.

Nos contó que hubo una persona que le dio asilo: “Un señor me ayudó mucho, porque me daba cabida en una casa donde había muchos muchachos que no teníamos dónde vivir. Dormí en el piso, pero de eso a no tener nada, lo agradecí”.

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‘Pimpinela Escarlata’, una lucha de esfuerzo y contra la discriminación. / Fotos: Francisco Mancera y redes sociales

¿Qué dijo ‘Pimpinela Escarlata’ de sus inicios en la lucha libre?

Relató cómo inició su camino en las luchas: “Este señor tenía un lugar que se llamaba ‘Pavillón azteca’, allá en Ciudad Juárez. Ahí primero tenía un puesto. Me ponía a cuidar su puesto de cosas. Jamás le robé ni nada. Por eso me daba chance de entrenar (lucha libre) en mis ratos libres. Así fue que descubrí todo este mundo. Empecé muy chiquito. Así duré varios años, hasta que un día me invitaron a participar. Ya después se hizo más y más grande”.

Ahora que su mamá partió al cielo, siente la soledad más presente que nunca, pero asegura que no se arrepiente de estar solo. “No hice pareja porque no quise. Yo quería darle todo a mi madre y, cuando me empezó a ir bien, cada semana le mandaba dinero. A mi mamá lo que pidiera siempre. Sufrió demencia (senil) en sus últimos años, pero siempre que estaba con ella trataba de ayudarla a que recordara todo”.

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‘Pimpinela Escarlata’, una lucha de esfuerzo y contra la discriminación. / Fotos: Francisco Mancera y redes sociales

¿Cómo fue la experiencia de ‘Pimpinela Escarlata’ en La granja VIP 2026?

Por otra parte, sobre su experiencia en La granja VIP nos comparte: “No le sé a las redes, la verdad. La temporada pasada vi poquito, cuando salía ‘el Patrón’, pero no sabía nada de los que entrarían. Obvio, me sentí feliz al ver a personas que yo veía en la televisión. Pensé que me iba a achicopalar (sentirse menos), pero cuando entró Rafa (Mercadante), me dijo que todos aquí éramos iguales, y eso entendí”.

Agradece la oportunidad que le dieron, pero considera que su personalidad no es la adecuada para los realities. “No sirvo para este negocio, la verdad. Yo hacía lo que el grupo me decía, en cuestión de nominar. Yo le hacía caso a Rafa, porque no tenía el valor de gritarles su precio, hasta que me hicieron encabronar esas 2 personas: Kunno y la muchacha (Mane). Fue cuando me defendí. Me bufé de ellos y se escuchaba en el foro que la gente me decía: ‘¡Bravo!’, y ahí entendí que valía igual que todos”.

Con 40 años de trayectoria, entiende que el tiempo que le queda arriba del ring es menos, por lo que tiene ya planeada su vejez. “Ahora que estuve en La granja pensé mucho en eso. Quiero comprar otra casita y donde vivo rentarla, para vivir de eso. Sé que mi mamá me ayudará mucho. Por eso me daré unos días y después regreso a las luchas, obvio cobrando más. Ya gané y agarré más fuerza”.

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