¡Le arrancan la máscara a Místico en pleno reality! Así fue el polémico momento, ¿quedó expuesta su identidad?VIDEO

Lo que parecía una prueba más dentro de Habilidad física 100: México terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del nuevo reality de Netflix. El legendario luchador Místico fue sorprendido cuando un competidor le arrancó la máscara durante un intenso enfrentamiento físico, desatando una ola de reacciones entre los participantes y los espectadores que siguieron el programa.

Mira: ¡Blue Demon Jr. cuelga las botas, pero su máscara jamás caerá!: “Duré años cuidando mi identidad”

¿Qué pasó con Místico en Habilidad física 100: México y por qué le quitaron la máscara?

El nombre de Místico se volvió tendencia luego de protagonizar una de las escenas más polémicas de Habilidad Física 100: México, el nuevo reality deportivo de Netflix que reúne a atletas, celebridades y competidores de distintas disciplinas.

Durante una intensa prueba de eliminación, el luchador mexicano se enfrentó cara a cara con otro participante en una batalla por mantener el control de una pelota. La dinámica exigía fuerza, resistencia y estrategia para avanzar a la siguiente ronda.

Sin embargo, en medio del forcejeo, el contrincante aprovechó un momento de ventaja para sujetar la máscara de Místico, arrancársela y lanzarla lejos, una acción que inmediatamente provocó sorpresa entre varios de los presentes.

Mira: Lucha libre mexicana de luto: Muere el luchador Tempo en aparatoso accidente automovilístico

¿Se le vio el rostro a Místico cuando le arrancaron la máscara?

La gran pregunta entre los seguidores de la lucha libre fue si el rostro de Místico quedó completamente expuesto tras perder la máscara en plena competencia.

Aunque el momento resultó impactante, la producción evitó mostrar imágenes comprometedoras del luchador, por lo que el incidente no terminó revelando públicamente su identidad bajo la máscara.

Aun así, la escena generó un enorme debate debido al valor simbólico que tiene una máscara para los luchadores mexicanos, especialmente para figuras tan reconocidas como Místico, quien ha construido gran parte de su legado alrededor de este personaje.

Lee: Muere famoso luchador y guitarrista tras desvanecerse en el ring, tenía 48 años; difunden desgarrador VIDEO

¿Qué dijo Místico sobre la polémica acción de su rival en el reality de Netflix?

Tras el incidente, varios participantes consideraron que la maniobra había sido antideportiva. No obstante, otros competidores defendieron la acción argumentando que no existía ninguna regla que prohibiera retirar la máscara durante la prueba.

Uno de los que opinó sobre la situación fue Soberano Jr., quien aseguró que la estrategia era válida al no estar contemplada dentro de las restricciones del desafío.

Por su parte, el propio Místico reconoció que el reglamento no establecía una protección especial para su máscara, por lo que su rival simplemente aprovechó un vacío en las reglas para intentar sacar ventaja durante el enfrentamiento.

¿Cómo fue la eliminación de Místico en Habilidad Física 100: México?

La polémica ocurrió durante la segunda gran fase de la competencia, una instancia en la que los participantes fueron emparejados según su desempeño previo dentro del reality.

Cada enfrentamiento consistía en una batalla individual de tres minutos por la posesión de una pelota. Quien terminara controlándola obtenía automáticamente su pase a la siguiente etapa del programa.

Pese a que su oponente intentó desestabilizarlo quitándole la máscara, Místico logró mantenerse en la pelea y evitó perder de inmediato. El encuentro se extendió hasta una instancia de desempate donde finalmente quedó eliminado de la competencia.

¿De qué trata el Habilidad física 100: México y quiénes participan?

Habilidad Física 100: México es la adaptación nacional del exitoso formato surcoreano Physical: 100, una competencia diseñada para encontrar al atleta más completo del país mediante pruebas extremas de resistencia, fuerza, velocidad, equilibrio y capacidad estratégica.

El reality reúne a cien competidores provenientes de distintas disciplinas deportivas y profesiones, lo que genera enfrentamientos poco convencionales entre atletas de alto rendimiento, luchadores, boxeadores, militares, policías, bomberos e incluso trabajadores de oficios tradicionales.

Entre las figuras más reconocidas del elenco destacan:



Místico

Atlantis Jr.

Soberano Jr.

Carlos Salcido

Luis Hernández “El Matador”

Vanessa Huppenkothen

Pee Wee

Jahir Ocampo

Miguel de Lara

Daniela Fainus

La primera prueba fue la llamada “pirámide infinita”, un reto de resistencia realizado en máquinas escaladoras que eliminó progresivamente a los participantes. El ganador absoluto fue el preparador físico Omar Zamitiz, quien obtuvo una importante ventaja para las siguientes rondas.