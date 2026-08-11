¡Blue Demon Jr. cuelga las botas, pero su máscara jamás caerá!: “Duré años cuidando mi identidad”

Blue Demon Jr. tiene claro que quiere ser recordado como un ícono de la lucha que jamás perdió la máscara. Fiel al legado de su padre, el legendario Blue Demon (Q.E.P.D), quien siempre guardó el misterio de su identidad, junior deja claro que él tampoco revelará su rostro, ni siquiera después de su muerte, aunque asegura que esa decisión quedará únicamente en manos de su familia:

“Yo quiero seguir con la mística que dejó mi papá. No pienso quitarme la máscara, duré tantos años cuidando mi identidad como para que me la quite ahora. Y cuando fallezca, esa decisión yo ya no la voy a tomar en ese momento, la tomará mi esposa, mi hijo y mi sobrino”. Blue Demon Jr.

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IG: @bluedemonjr

¿Blue Demon Jr. se retira después de 41 años de lucha libre? Así será su gira de despedida

El luchador Blue Demon Jr. está por decir ‘adiós’ tras 41 años de carrera, y nos compartió qué significa para él: “Sigo luchando, pero llegó el momento de tomar decisiones, así como lo hice de niño. Ahora de grande sé que me tengo que retirar a tiempo, por eso estamos planeando la gira Last Tour, por toda la República y el extranjero”.

“Vamos a hacer funciones especiales festejando que cuando termine la gira serán 42 años de luchador, como lo hizo mi padre. Ponemos fin a la etapa del cuadrilátero”. Blue Demon Jr.

Sobre cómo le gustaría que lo recuerden las nuevas generaciones, porque el legado del ‘demonio azul’ sigue más vivo que nunca, señaló: “Yo quiero que me recuerden como soy: Muy travieso, alegre y juguetón, como un niño”.

El atleta reveló qué ha sido lo más complicado de dar este paso en la vida, por considerarse un ícono de la lucha libre a nivel mundial.

Blue Demon Jr. “Lo más difícil es tomar la decisión (de retirarse), pero ya es definitivo. La noticia está dada y vamos a esperar que se realice la gira”.

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Es hijo de una de las máximas leyendas de la lucha libre. Aquí lo vemos entrenando con su papá en sus primeros años en los cuadriláteros.

¿Qué proyectos tiene Blue Demon Jr. tras retirarse de la lucha libre y de qué trata ‘El último demonio’?

Respecto a qué va a hacer después de su última lucha (que será en 2027) comentó: “Continuaré con mis conferencias motivacionales. Quiero abrir una escuela de lucha libre, pero principalmente quiero estar con mi familia. Antes todo era lucha libre, pero ahora las cosas van a cambiar. Todo lo que comienza debe acabar y mi final ya se está acercando”.

Nos comentó qué podemos encontrar en su libro autobiográfico El último demonio, donde se plasman las etapas de su vida como luchador, así como momentos muy complicados con los cuales tuvo que lidiar. “Yo nunca supe cómo lidiar con ellos. Eran decisiones que tomaba y que a veces me quería arrepentir, pero ya lo había decidido. Era lo que había y no había de 2 aguas”.

Blue Demon Jr. “Lo que me tocó vivir era algo especial, complicado. Viéndolo ahorita, hay una catarsis, que puedo decir que está transmutado y todo pasó por algo. Las decisiones que tomé me hicieron ser la persona que hoy soy”.

El legado de Blue Demon Jr. continuará con su hijo,

/ Foto: Redes sociales

¿Blue Demon Jr. tendrá un documental sobre su vida y sus 41 años en la lucha libre?

Lo que más va a extrañar Blue Demon Jr. tras despedirse de los cuadriláteros es al público. “El contacto con la gente, convivir con mis compañeros, que realmente durante estos 41 años han sido mi verdadera familia. Dejarlos y no estar en el vestidor esperando llenarte de adrenalina para subirse al ring”.

Finalmente, el atleta nos comentó que hay planes de que su historia de vida llegue a convertirse en un documental. “Yo creo que este libro tiene para más, por lo que el tiempo ya dirá, si hay alguna secuela de este libro. Además, ya no me hagan llorar al recordar lo vivido”.

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El Hijo de Blue Demon Jr. (saco azul rey) y su sobrino, Blue Demon III (saco claro).

¿Quién es Blue Demon Jr. y cuál es su trayectoria en la lucha libre mexicana?

Es hijo adoptivo del maestro en lucha libre Blue Demon. Estudió Ciencias de la Comunicación.

Estuvo en varias empresas de lucha libre, como CMLL y Triple A. Formó su propia empresa.

Ha luchado en diferentes categorías y ha sido campeón latinoamericano, campeón mundial peso completo, campeón nacional atómico, campeón nacional de peso crucero, campeón mundial semicompleto, campeón de la NWA, varias veces campeón de la WWA, campeón mundial de la WOW y también obtuvo algunas cabelleras importantes, como la de Dr. Wagner Jr., entre otras.

Anunció que realizará una gira de despedida, llamada Last Tour, con la que visitará todas las plazas en las que llegó a luchar.

Cuenta con una tienda oficial: Galería Blue Demon Jr., y lanzó su historieta. Además, sacó un libro titulado El último demonio en el que plasma su vida.

Contendió en la política en 2021, como candidato para un puesto en la alcaldía Gustavo A. Madero, CDMX, por el partido Redes Sociales Progresistas.

Foto: Redes sociales

¿Qué luchadores se quitaron la máscara y cuáles mantuvieron su identidad en secreto hasta la muerte?

Algunos luchadores jamás mostraron su identidad tras su retiro o fallecimiento, pero hubo quienes lo hicieron por diversas razones.



EL SANTO: El Enmascarado de Plata, de nombre Rodolfo Guzmán, se retiró en 1982, y 2 años después mostró su rostro unos segundos en un programa de televisión con Jacobo Zabludovsky. Falleció en febrero de 1984.



El Enmascarado de Plata, de nombre Rodolfo Guzmán, se retiró en 1982, y 2 años después mostró su rostro unos segundos en un programa de televisión con Jacobo Zabludovsky. Falleció en febrero de 1984. EL GLADIADOR: Dijo adiós a los encordados en 1988. En varias ocasiones expresó su deseo de que el día que falleciera no se le quitara la máscara. Su familia cumplió su deseo y se llevó su identidad a la tumba.



Dijo adiós a los encordados en 1988. En varias ocasiones expresó su deseo de que el día que falleciera no se le quitara la máscara. Su familia cumplió su deseo y se llevó su identidad a la tumba. EL SOLITARIO: Roberto González Cruz jamás perdió la máscara y no se retiró oficialmente, pero el 6 de abril de 1986 se dio a conocer su identidad, debido a que falleció en el quirófano tras sufrir problemas de salud por una septicemia.



Roberto González Cruz jamás perdió la máscara y no se retiró oficialmente, pero el 6 de abril de 1986 se dio a conocer su identidad, debido a que falleció en el quirófano tras sufrir problemas de salud por una septicemia. HURACÁN RAMÍREZ: Daniel García se retiró en 1988. Decidió quitarse la tapa en Tijuana por decisión propia, ya que estaba peleando legalmente por los derechos del personaje con los creadores de la película Huracán Ramírez.

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