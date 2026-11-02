Ex de Pablo Montero arremete vs su romance con Natalia Alcocer en ‘La granja VIP’: “Mujeriego, narcisista”

Pablo Montero fue el noveno participante en abandonar ‘La granja VIP’ 2026 y salió envuelto en varias polémicas por su participación en el reality.

Una de ellas fue el inicio de una relación sentimental con Natalia Alcocer, con quien ya había tenido una historia en el pasado y cuyo reencuentro dentro del programa ocurrió después de 20 años.

Al respecto, Elda María Gámiz, exnovia del cantante, rompió el silencio y no se guardó nada al hablar sobre su experiencia con Pablo, el concepto que tiene de él y su opinión sobre el romance con Natalia Alcocer dentro del reality.

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Elda María y Pablo Montero / Redes sociales

¿Quién es Elda María Gámiz, exnovia de Pablo Montero y Rafa Mercadante?

Elda María Gámiz es una modelo, influencer y empresaria mexicana que ha ganado popularidad en redes sociales, donde comparte contenido relacionado con moda, viajes y estilo de vida.

Estudió Dirección de Empresas de Entretenimiento en la Universidad Anáhuac y comenzó a desarrollar su carrera como creadora de contenido en 2019.

En el ámbito personal y sentimental, Elda María también ha llamado la atención por sus relaciones sentimentales con dos figuras del espectáculo, que coincidieron en esta nueva temporada de ‘La granja VIP': Rafa Mercadante, con quien tiene una hija, y Pablo Montero, con quien aseguró haber mantenido un romance durante casi un año, entre 2025 y 2026.

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Elda María / FB: Elda María Gamiz

¿Cómo fue la relación de Elda María Gámiz con Pablo Montero y por qué terminaron?

Elda María aseguró que mantuvo una relación sentimental con Pablo Montero durante casi un año. Según su relato, el romance fue intenso e incluso el cantante llegó a presentarla con parte de su familia; sin embargo, también hubo muchos problemas de pareja.

En entrevista con TVNotas, Elda María aseguró que durante la relación, ella le dio alrededor de 200 mil pesos al cantante y lo acusó de utilizar ese dinero para gastos relacionados con sus vicios. También lo señaló de ser infiel y de hablar con otras mujeres incluso cuando estaban juntos.

“A Pablo le di 200 mil pesos. Le terminé pagando sus put*ros, coc*ína y vicios. Le gusta andar en los table dance con las mujeres, las drogas y el alcohol. Este fue el peor de todos. No me pagó ni un chicle. Es súper mujeriego.” Elda María Gámiz

Elda contó que en distintas ocasiones Pablo le hacía creer que eran novios, pero después le decía que solamente eran amigos, por lo que consideró que nunca tuvo claridad sobre el compromiso que existía entre ellos.

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Elda María y Pablo Montero / Redes sociales

¿Qué opina Elda María sobre el romance de Pablo Montero y Natalia Alcocer en ‘La granja VIP’ 2026?

En entrevista con Radio Fórmula, Elda María habló sobre el romance que comenzó entre Natalia Alcocer y Pablo Montero dentro de ‘La granja VIP’ 2026.

La influencer señaló que considera que todo se trata de una estrategia, pues no cree que el cantante vaya a cambiar y lo describió como un hombre “mujeriego, ojo alegre y narcisista”.

“Es coqueto, mujeriego y no sabe poner límites. Un hombre nunca cambia, hace creer que va a cambiar, pero nunca va a cambiar, siempre va a ser mujeriego, narcisista” Elda María

Por otra parte, cuestionó la postura de Natalia Alcocer, pues considera que es incongruente con sus ideales al involucrarse sentimentalmente con alguien a quien ella señala como un presunto violentador, mientras públicamente defiende la lucha de las mujeres.

“Es parte de una estrategia. Lo conocemos cómo es de mujeriego, de ojo alegre. Y Natalia también, después de tantos años, tanto colmillo, no creo que sea sincero (...) Claro, me violentó (Pablo Montero) y yo creo que no está en sus cabales Natalia, necesita mucha terapia, saber realmente qué quiere, porque estar con un violentador, está cañón.” Elda María

Por estas razones, Elda María puso en duda la sinceridad del vínculo entre ambos participantes y aseguró que, desde su perspectiva, el romance no sería genuino.

El inicio de esa relación estuvo marcado por dudas y polémicas, poco después de que se hablara de un triángulo amoroso y celos entre Natalia, Pablo e Ivonne Montero en ‘La granja VIP’.

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