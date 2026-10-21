Acusan a Natalia Alcocer de engañar a Pablo Montero en La granja VIP tras mensaje al padre de su hija: “Te amo”

Cupido se la ha pasado haciendo de las suyas en ‘La granja VIP’, pues no solo Bebeshita se ha dicho completamente enamorada de Kevyn Contreras ‘Bicolor’, sino que ahora Natalia Alcocer y Pablo Montero han podido retomar su amor del pasado, convirtiéndose en novios de manera oficial.

Sin embargo, aunque la relación parece ir viento en popa, hay un detalle que está provocando diferentes reacciones entre los internautas y sí, involucra al padre de una de las hijas de ‘la Vikinga’, Michael Cohn, ¿qué está pasando? Aquí te compartimos todos los detalles.

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Natalia Alcocer y Pablo Montero / Redes sociales

¿Natalia Alcocer está engañando a Pablo Montero?

En las últimas horas ha empezado a circular en redes sociales un video en el que se puede ver a Natalia Alcocer hablándole a una cámara en el reality y enviando un cariñoso mensaje a Michael Cohn, quien fuera su pareja antes de Montero. Visiblemente conmovida, ‘la Vikinga’ aseguró:

“(...)Es el mejor compañero de vida, el mejor amigo, ¿qué te puedo decir Michael Cohn? Te amo con todo mi corazón, gracias por cuidar a mis cuatro tesoros” Natalia Alcocer

Como era de esperarse, los internautas quedaron completamente confundidos por los dichos de la conductora, pues para ellos no es lógico que se refiera con tanto amor al padre de su hija, cuando está estrenando noviazgo:



“Se manosea con el Montero pero ama al Michael. Ok sí todo normal”

“No entiendo a esta señora”

“Esta tiene la fama de engañar a sus parejas siempre”

Pablo Montero salió del chat. "Eres el mejor compañero de vida...te amo con todo mi corazón maikol" #LaGranjaVIP #LaGranjaDuelo https://t.co/dMHzXQE5dA — SinFiltroX (@sinfiltr0x) October 21, 2026

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¿Natalia Alcocer y Pablo Montero si andan en ‘La granja VIP’?

Durante la sexta gala de eliminación de ‘La granja VIP’, Pablo Montero aprovechó la ocasión y completamente en vivo le pidió a Natalia Alcocer que fuera su novia. Ante la respuesta positiva de la granjera, ambos se fundieron en un tierno beso que rápidamente se hizo viral.

La rápida evolución de la relación entre ambos tenía más de 20 años cocinándose, pues Montero y Alcocer ya habían sido pareja cuando ‘la Vikinga’ tenía apenas 19 años y por una extraña coincidencia, terminaron juntos en un reality de convivencia.

Natalia Alcocer y Pablo Montero / Redes sociales

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¿Quién es Michael Cohn, padre de la hija de Natalia Alcocer?

Michael Cohn del Real es un actor y modelo de origen venezolano que inició una relación sentimental con Alcocer por allá de 2020. A pesar del cariño con el que Natalia se expresa de él, lo cierto es que la pareja ha protagonizado varias polémicas, además de tener una relación bastante intermitente Cohn es padre de la hija más pequeña de Natalia, nacida en 2023.

Respecto a su carrera profesional, Cohn ha destacado por su camino como modelo, además de haber participado en producciones como Señora influencer, Encontrando el fin del mundo y La madre.

Antes de que Natalia y Pablo se hicieran novios de manera oficial, ‘la Vikinga’ hizo un gran coraje en ‘La granja VIP’, después de que enviaran a Ivonne Montero con el cantante a la suite del capataz ¡no soportó!