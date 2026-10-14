¿Pleito amoroso en La granja VIP? Ivonne Montero se va con Pablo Montero a la suite y Natalia Alcocer, ¿no soportó?

Desde su llegada a ‘La granja VIP’, Pablo Montero se consolidó como uno de los galanes de la emisión, sorprendiendo a todos al revelar que había tenido una historia de amor con Natalia Alcocer 20 años atrás, cercanía que incluso los llevó a besarse en el baño del reality.

Aunque las cosas entre ellos han permanecido tranquilas, parece que todo se encendió después de que se diera a conocer que Ivonne Montero acompañará al cantante en la suite del capataz, ¿triángulo amoroso a la vista?

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¿Por qué Ivonne Montero dormirá con Pablo Montero en la suite del capataz?

Como cada semana, se dio a conocer quién sería el granjero que tendría la máxima autoridad en ‘La granja VIP’, es decir, quien sería el capataz. Luego de varias pruebas, en las que se enfrentó a Bebeshita, Julio Camejo e incluso Ivonne Montero, finalmente Pablo Montero se quedó con dicho poder.

El capataz debe ser acompañado por otro granjero con el que comparte los lujos de la suite, y este es elegido por los votos del público, y para sorpresa de todos en esta ocasión fue Ivonne Montero, decisión que la actriz no esperaba.

“Pablo, esta semana compartirás tu habitación y todas las amenidades, todo lo bueno que tiene al estar en esa suite, la persona que te acompañara, ese granjero o granjera eres tú, eres tú Ivonne, felicidades” Conductor La granja VIP

Ivonne Montero fue la más votada por el público para compartir la suite del capataz con Pablo Montero y el director de cámaras no dudó en enfocar LA CARA de Natalia Alcocer😭🚬 #LaGranjaDuelo https://t.co/Kzv5Ez8IGX — nacho con O (@NachoConO) October 14, 2026

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Así reaccionó Natalia Alcocer al enterarse que Pablo e Ivonne compartirán la suite en ‘La granja VIP’

Mientras el conductor de ‘La granja VIP’ se preparaba para anunciar al granjero que compartiría la suite del capataz, las cámaras enfocaron a Natalia Alcocer, quien sonreía como esperando ser ella la elegida, sin embargo, esa sonrisa se esfumó una vez que mencionaron a Ivonne Montero.

Mientras Pablo e Ivonne se abrazaban y compartían unas palabras, las cámaras nuevamente se posaron sobre Natalia Alcocer, quien se mantenía sonriendo pero, en redes, señalaron que se notaba bastante incómoda, incluso consideraron que se veía celosa:

“Jajajajaja se puso bien celosa, otra celosa de Ivonne, e Ivonne nomás existiendo”

“Bien hecho gente! para que se le baje los humos a Nacalia se cree mucho”

“La jeta de Natalia que ya se sentía la señora del capataz lista para gobernar desde la suite”

“Se le congeló la sonrisa ..jajaja

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Ivonne Montero, ¿el amor de juventud de Pablo Montero?

El supuesto triángulo amoroso que está queriendo surgir en ‘La granja VIP’ no es una simple suposición, pues también en el reality, Pablo Montero abrió su corazón y contó que en su juventud quedó enamorado de la actriz.

De acuerdo a sus dichos, ambos coincidieron en una novela, y aunque en ese momento no compartieron escenas, él quedó encantando con la belleza de Ivonne, por lo que tiempo después la invitó a formar parte de un video musical.

Pablo acudió a la casa de Ivonne y cuando ella abrió la puerta, él se emocionó y se abalanzó sobre ella, provocando que lo golpeara y lo corriera del lugar, dejando tirado su sombrero y unos lentes, mismos que jamás recuperó. Al recordar dicha historia el cantante reconoció que se había equivocado al actuar tan impulsivamente: “Yo la cag**”. ¿Será que la cercanía en la suite reavive el gusto de Pablo Montero por la actriz? eso está por descubrirse.

Tal parece que cupido nuevamente está haciendo de las suyas en ‘La granja VIP’, aunque queda la duda de si Natalia Alcocer protagonizará alguna escena de celos, algo que sería sorprendente pues prácticamente bateó a Pablo Montero hace algunos días. ¿Qué pasará? Solo nos queda esperar.