A casi un año de que Pato Borghetti abandonara ‘Venga la alegría’, se reporta que, presuntamente, la producción del matutino de TV Azteca podría despedir a uno de sus conductores y sustituirlo por un participante de ‘La granja VIP 2026’. Te contamos lo que se sabe hasta el momento.

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Conductores de Venga la alegría / Redes sociales

¿Qué conductor de ‘Venga la alegría’ podría ser despedido?

Se trataría de Jawy Méndez, quien entró a la edición de fin de semana de ‘Venga la alegría’ en 2024. Según información del periodista Gabo Cuevas, presuntamente podría tener los días contados en el matutino de TV Azteca.

¿El motivo? Su aparente respuesta a la petición de enviarle un saludo a Manelyk González, quien actualmente se encuentra participando en ‘La granja VIP 2026’.

Presuntamente, el objetivo de esto sería crear más polémica. Y es que se sabe que Mane y Jawy tuvieron un romance muy tóxico y acabaron en malos términos. Además de esto, últimamente se está shipeando a la influencer con Yann Lobo.

Gabo Cuevas “Me dicen: ‘Resulta ser que a Jawy Méndez, hace unos días, recibió, por parte de la producción de La granja VIP, la indicación de que querían que le mandara un saludo a Manelyk González’... Sabemos que Jawy es un hombre casado… Jawy dijo: ‘Oye, permíteme, ¿me estás pidiendo que le mande un mensaje a mi ex cuando ella, en entrevistas y pódcast, ha dicho que no quiere saber nada de mí?’... Jawy les dice: ‘Déjeme pensarlo. Soy un hombre casado… se podía malinterpretar’”.

Supuestamente, el famoso había prometido hacer el video para Mane. No obstante, al final se echó para atrás y no mandó nada, lo que causó mucha molestia. De acuerdo con Cuevas, estarían considerando poner a uno de los participantes de ‘La granja VIP 2026’ en su lugar.

“La producción, al ver que no le mandan el gran video, se lo manda a pedir a su productor de ‘Venga la alegría’. Le llama el productor a Jawy y le dice: ‘Oye, me acaban de hablar del piso 4, que mandes el video’. El muchacho les dijo que sí y pues que no les manda el video… Entonces dijo alguien: ‘Solo te recuerdo que, en enero, hacemos cambios en Venga la alegría: Fin de semana… ve pensando en quién puede sustituirlo’”, indicó.

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¿Por qué la producción de ‘La granja VIP 2026’ supuestamente insiste en crear polémica entre Jawy Méndez y Manelyk González?

Supuestamente, la producción de ‘La granja VIP 2026’ habría notado las críticas negativas que Manelyk ha recibido por su participación en el reality. Gabo Cuevas informó que, supuestamente, TV Azteca planea incluir a la influencer en otros proyectos, ya que le ven “potencial”.

Consideran que un saludo de Jawy Méndez no solo podría ayudar a que ella diera más de qué hablar, sino también a que el rating del show subiera.

“Al paso que va Manelyk, si la quieren hacer ganadora… A Jawy lo tienen en la lista, es el primero que podría salir en los cambios de ‘Venga la alegría’ porque consideran que no tiene la camiseta puesta”, señaló.

Cabe mencionar que esto no ha sido confirmado . En tanto que los fans creen que, si Mane gana el formato, se comprobaría que realmente todo fue fraude.

Manelyk González y Jawy Méndez fueron novios / Redes sociales

¿Por qué Jawy Méndez y Manelyk González terminaron su noviazgo?

Como se sabe, Jawy Méndez y Manelyk González, conductor de ‘Venga la alegría’ y participante de ‘La granja VIP 2026’, se conocieron en la primera temporada de ‘Acapulco Shore’, reality de MTV estrenado en 2014.

Se hicieron pareja y mantuvieron una relación intermitente a lo largo de varias temporadas. En 2018, anunciaron su ruptura, pero un año después se reconciliaron. Todo parecía ir bien y hasta planeaban casarse.

No obstante, en 2021 dieron a conocer que se separaban definitivamente. Según Mane, el motivo fue que Jawy supuestamente le fue infiel con varias chicas del programa, incluyendo Karime Pindter, quien era su gran amiga.

Méndez y Karime han negado esto en múltiples ocasiones. Tras la separación, González y Jawy han continuado con sus vidas. Mientras que él ya es un hombre casado, ella se ha enfocado en sus negocios y su carrera como actriz e influencer.

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