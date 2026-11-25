¡Un nuevo escándalo de presunta infidelidad sale a la luz! Tras exhibirse que, presuntamente, Pablo Montero engañó a Natalia Alcocer con una chica en una cantina, otro exparticipante de ‘La granja VIP 2026’ es ventilado por presuntamente “traicionar” a su prometida. ¿De quién se trata? Te contamos todo lo que se sabe.

Lee: Yann Lobo muy cercano con Manelyk González en La granja VIP ¿quiere conquistarla? : “Que me de unos besitos”

Escándalo de infidelidad de La granja VIP 2026 / Redes sociales

¿Por qué se dice que Pablo Montero supuestamente le fue infiel a Natalia Alcocer?

Como se sabe, Pablo Montero y Natalia Alcocer tuvieron un romance durante su estancia en ‘La granja VIP 2026’. Su relación fue sumamente polémica, pues la actriz se peleó con varias participantes por culpa del cantante.

Algunas granjeras como Manelyk González y ‘la Bebeshita’, quien salió hace poco del reality, mencionaron que, aparentemente, Montero les habría coqueteado y hasta halagado por sus atributos físicos.

Sorprendentemente, Natalia abandonó el show una semana después de que Pablo fuera expulsado. Si bien se creía que su interacción se quedaría en el proyecto, dejaron ver que continuarían con su noviazgo. Y es que hace poco compartieron una foto de un viaje que realizaron juntos, la cual iba acompañada de un mensaje romántico.

Durante la noche del pasado 24 de noviembre, el periodista Gabo Cuevas expuso que, presuntamente, el también actor le habría sido infiel a Alcocer. Presuntamente, esta última ya vio un supuesto video que lo confirmaría y habría dado “el grito en el cielo”.

“Me dicen: ‘Tengo el placer de informarte que, en este momento, en este restaurante, un exgranjero agarró la fiesta y no precisamente con su novia. Le están poniendo el cuerno a Natalia Alcocer. Pablo Montero está aquí en esta cantina con unas mujeres que no parecen sus amigas’. Esta misma persona le tomó un video y se lo mandó a la Natalia. Yo sé que el video lo vio Natalia y que, cuando lo vio, todo se derrumbó”, indicó.

Hasta el momento, esta información no ha sido verificada. En tanto que, según algunos fans, Natalia habría dejado de seguir a Pablo en redes sociales.

No te pierdas: Producción de ‘La granja VIP 2026’ se habría pronunciado ante acusaciones de presunto maltrato animal

Pablo Montero le habría sido infiel de Natalia Alcocer / Redes sociales

¿Qué exparticipante de ‘La granja VIP 2026’ supuestamente le fue infiel a su prometida?

Se trataría de Pascal Nadaud, quien salió de ‘La granja VIP 2026’ en medio de la polémica por sus presuntas agresiones a Kevyn Contreras ‘Bicolor’. De acuerdo con información de Gabo Cuevas, hace poco lo habrían captado con una chica misteriosa.

“Una fuente me escribe y me dice: ‘Espero que del que vas a hablar sea nada más y nada menos que de Pascal’. Me cuentan unas comadritas que vieron a Pascal en un evento de una marca de agua de cebada… que lo vieron con otra mujer que no era precisamente una rubia porque se sabe que la pareja de él es una rubia”, reportó.

No dio más información acerca de esto. En tanto que los internautas han expresado opiniones mixtas; algunos pensando que el reporte podría ser real, mientras que otros han desacreditado lo dicho por Cuevas.

¿Quién es la prometida de Pascal Nadaud, exparticipante de ‘La granja VIP 2026’?

Pascal Nadaud, exparticipante de ‘La granja VIP 2026’ que en su momento llegó a confesar que había “experimentado” con hombres, tiene una relación con Claire Etrillard, una atleta y fitness coach francesa radicada en México.

Según reportes, iniciaron su romance en 2024. El atleta llegó a decir que se conocieron en un gimnasio. Debido a que no pertenece al mundo artístico, no se sabe mucha información sobre ella.

Te recomendamos: Manelyk ¡explotó contra La granja VIP! Denuncia violencia de género vs Julioa Camejo y Niurka: “Muy incómoda”