¿Pablo Montero le está poniendo los cuernos a Natalia Alcocer? Aseguran que el cantante anda con “amigas”
Mientras el romance entre Natalia Alcocer y Pablo Montero está "renaciendo", ahora aseguran que el cantante le estaría siendo infiel a ella. ¿Con quién?
Parece que la relación entre Natalia Alcocer y Pablo Montero seguirá dando de qué hablar. Luego de que ambos están viviendo su nueva historia de amor, ahora aseguran que el cantante supuestamente estaría poniéndole los cuernos a la ex de La granja VIP 2026. ¿Quién y cómo?
¿Cuándo inició el romance entre Natalia Alcocer y Pablo Montero?
La historia entre Natalia Alcocer y Pablo Montero no comenzó en La granja VIP 2026 como muchos creen, sino unas dos décadas atrás, cuando la conductora daba sus primeros pasos en el mundo del espectáculo.
Según Alcocer, Montero tuvo mucha fijación en ella y con frecuencia la llevaba consigo a sus shows en palenques. Sin embargo, fue ella quien puso fin a la relación, pues se sentía muy joven y consideraba que sus carreras tomaban rumbos distintos.
Al volver a encontrarse en el programa, la chispa se reavivó. Ahora que ambos han salido de La granja VIP 2026, se les ha visto juntos cenando, compartiendo momentos y podría decirse que son casi novios. ¿Ya lo echaron para atrás?
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¿Pablo Montero le está poniendo los cuernos a Natalia Alcocer?
Mientras el romance resurge entre Natalia Alcocer y Pablo Montero, parece que la cosa no es como la pintan, pues el periodista Gabo Cuevas afirma que una fuente le comentó que, presuntamente, el cantante estaba acompañado de unas mujeres que NO parecían sus amigas.
Según la versión de dicha persona, Pablo estaba en una cantina supuestamente poniéndole el cuerno a Alcocer:
Gabo, le están poniendo el cuerno en este momento a tu exmejor o mejor amiga, Natalia Alcocer. Pablo Montero está aquí, en esta cantina, con unas mujeres que no parecen sus amigas.
La misma fuente recalcó que Pablo SÍ le estaría siendo infiel a Natalia en este momento, aún cuando su relación parece seguir creciendo con el paso de los días. ¿Será que sí?
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Gabo Cuevas en exclusiva revela que le están poniendo los cuernos a Natalia Alcocer #LaGranjaVIP https://t.co/VnpBwnNatB— La Comadrita (@lacomadritaof_) November 25, 2026
¿Natalia Alcocer confirma que Pablo Montero presuntamente le es infiel?
Hasta el momento de esta nota, ni Pablo Montero, ni Natalia Alcocer han hecho comentarios al respecto. No han negado la información, pero tampoco la han aceptado, por lo que todo se mantiene en el terreno de la especulación.
En comentarios se mantiene el debate, algunos creen que Montero es de “alma enamorada” y que esto se veía venir, pero hay otros que creen que aprovechan su romance para crear polémica:
- “Nadie se lo esperaba, no nos des esta triste noticia (sarcasmo)”,
- “Demandada, vetada y cuerneada” y,
- “Pero qué esperaba esa mujer de Pablo Montero”.
Esta teoría es alimentada por una ex de Pablo Montero, quien dijo a TVNotas que el cantante solo utiliza a Natalia Alcocer en esta relación. ¿Por qué?
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