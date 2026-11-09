Pablo Montero reacciona tras VIDEO de Natalia Alcocer y su expareja abrazándose: ¿Sintió celos? ¡Esto dijo!

La salida de Natalia Alcocer de La granja VIP 2026 la noche del 8 de noviembre llegó con polémica incluida. Tras el romance entre Pablo Montero y ella, una escena despertó las opiniones de televidentes, pues la ausencia del cantante en la gala para “recibir” a la conductora sorprendió a todos.

Por si fuera poco, el abrazo de Alcocer con su ex aumentaron aún más las especulaciones sobre alguna supuesta molestia de Pablo Montero. ¿Qué se sabe al respecto?

Natalia Alcocer fue eliminada de La granja VIP 2026 / Redes Sociales

¿Por qué Natalia Alcocer fue eliminada de La granja VIP 2026?

Mucho se habló del presunto intento de abandono de Natalia Alcocer de La granja VIP 2026 el pasado viernes 6 de noviembre, y aunque regresó para seguir compitiendo, se manejó que solo “volvió” para ser eliminada el domingo 8.

Natalia reiteró en varios momentos tener algunos problemas de salud mental, los cuales, fueron síntomas que la fueron orillando a tomar, en un primer acercamiento, a salir del reality.

Alcocer se vio mermada durante varios días en La granja VIP 2026, y la audiencia cree que solo era cuestión de tiempo para que su salida se hiciera oficial.

Cabe señalar que Natalia y Pablo Montero tuvieron un vínculo romántico en el programa, tras la salida del cantante, se mostró triste en ciertos momentos. ¿Ya se reencontraron?

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¿Natalia Alcocer con situaciones de salud mental en La granja VIP 2026? / Redes sociales

¿Quién recibió a Natalia Alcocer tras ser eliminada de La granja VIP 2026?

Aunque se esperaba que Pablo Montero fuera quien recibiera a Natalia Alcocer a su salida de La granja VIP 2026, la cosa cambió de manera repentina para internautas y televidentes.

Quien sí se hizo presente en el foro fue Michael Cohn, expareja de Natalia Alcocer y padre de una de sus hijas, avivando así las teorías en redes sociales sobre una presunta ruptura entre ella y Montero.

La presencia de Cohn, sin embargo, no necesariamente implica una “reconciliación”, pues otros señalan que la relación entre ambos siempre ha sido buena, aún después de su separación. ¿Opina lo mismo Pablo Montero?

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Natalia Alcocer y Michael Cohn / Redes sociales

Esto dijo Pablo Montero sobre la salida de Natalia Alcocer de La granja VIP 2026

A través de su cuenta oficial de Instagram, Pablo Montero dedicó unas palabras a Natalia Alcocer en las que celebró su determinación de salir de La granja VIP 2026, asegurando que la esperará afuera:

Hola, Nat. Este mensaje es para que sepas que admiro y respeto tu decisión. Espero que todo esté bien, nos vemos pronto y te quiero mucho. Pablo Montero

Las teorías continúan, de hasta quienes creen que en el abrazo entre Natalia y su ex, ella tenía ganas de darle un beso, pero todas estas especulaciones solo forman parte de ideas generadas por internautas:



“ Lo bueno es que es novia de Pablo ”,

”, “ Son ideas mías o tenía intenciones de darle un beso en la boca a Michael ” y,

” y, " ¿Y Pablo? ”

¿Pablo Montero y Natalia Alcocer continuarán con su romance afuera del reality?

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