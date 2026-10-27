¿Natalia Alcocer deja ‘La granja VIP 2026’? Exigen su expulsión tras crisis de ansiedad por “maltrato animal”

Tras la fuerte crisis de ansiedad que habría sufrido dentro de ‘La granja VIP 2026’, Natalia Alcocer enfrenta fuertes acusaciones por presunto maltrato animal. Y es que los fans la están señalando de haberle provocado una seria enfermedad a la vaca del lugar. Los internautas ya han exigido su expulsión. ¿La actriz abandonará el reality o será sacada por producción? Esto se sabe.

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Natalia Alcocer es una de las participantes de ‘La granja VIP 2026' / Redes sociales

¿Por qué Natalia Alcocer habría sufrido una crisis de ansiedad dentro de ‘La granja VIP 2026’?

Natalia Alcocer, quien en las últimas semanas ha dado de qué hablar por su romance con Pablo Montero, sufrió lo que muchos definieron como un ataque de ansiedad dentro de ‘La granja VIP 2026’.

Hace algunas horas, los seguidores del show notaron gritos que venían desde el llamado “entrevistadero”. En la escena que circula en redes sociales, se puede observar a varios granjeros en el comedor escuchando cómo Natalia gritaba y decía: “No” en reiteradas ocasiones.

Esto generó mucho desconcierto. Fernando Lozada hasta se cuestionó si no era parte de alguna dinámica del show o una broma de la propia actriz. No obstante, Niurka descartó esta posibilidad, dejando ver que Alcocer estaría pasando por un momento difícil.

No se sabe con exactitud qué pasó. No obstante, Marcos aseguró que Alcocer “estaba mal”. En medio de todo esto, se oye la voz de Kristal Silva, conductora del programa, dando algunas instrucciones y posteriormente música a todo volumen.

Internautas reportan que esto habría durado más de media hora. Muchos han especulado si esto significa la salida de Alcocer. Y es que, previamente, la famosa expresó que extrañaba a sus hijas y deseaba estar en casa, algo que muchos interpretaron como una señal de que quería dejar la competencia.

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Natalia Alcocer habría tenido una crisis de ansiedad en ‘La granja VIP 2026' / Redes sociales

Natalia Alcocer presuntamente enfermó a una de las vacas de ‘La granja VIP 2026’, aseguran

Como se sabe, muchos participantes de ‘La granja VIP 2026’ han enfrentado señalamientos por presunto maltrato animal. El ejemplo más reciente es Mono Osuna, quien hasta tendría una denuncia en su contra por supuestamente lastimar a Tlacoyo, el perro del reality.

Ahora, Natalia Alcocer y Kevyn Contreras ‘Bicolor’ enfrentan acusaciones similares. Y es que muchos usuarios aseguran que una de las vacas estaría “enferma” por su culpa. Según se dice, las celebridades no habrían cumplido con su obligación de ordeñarla por varios días, provocándole una enfermedad llamada ‘mastitis’.

Al parecer, el animal ya estaría en tratamiento. No obstante, la afección le habría provocado problemas para comer y mucho dolor.

“¡BICOLOR y NATALIA NO LA ORDEÑARON DURANTE DÍAS! La vaquita tiene mastitis, está enferma, en tratamiento, tienen que ponerle crema, no puede comer bien, está decaída. ¡Miserables! No les importan los animales, solo se dedican a hacer el tonto en la granja”, denunció una de las tantas internautas que se han quejado del asunto.

Por ello, han exigido una sanción para Natalia y Bicolor, calificando el hecho como “maltrato animal”. Hasta ahora, la producción no ha dicho nada acerca de esta situación.

BICOLOR y NATALIA NO LA ORDEÑARON por días! la vaquita tiene mastitis, está enferma, en tratamiento, le tiene que poner una crema, no puede comer bien, está decaída Desgraciados 😡 no les importa los animales solo ir a ching@r a la granja #LaGranjaVIP #LaGranjaDuelo https://t.co/TTDbiKix8g — Lucy TV Fans 🇵🇷 🇺🇸 (@TVFanClu) October 27, 2026

¿Qué es la mastitis, enfermedad que Natalia Alcocer le habría provocado a una de las vacas de ‘La granja VIP 2026’?

De acuerdo con diversos sitios especializados, la mastitis en vacas es “la inflamación de la glándula mamaria en las vacas, provocada principalmente por infecciones bacterianas o traumatismos físicos”. Es una afección común, pero costosa de tratar en el mundo vacuno.

Hay tres tipos, que son:

Subclínica

Clínica

Aguda o grave

La última es la más grave, pues pone en riesgo la vida del animal. Le quita el apetito, le causa fiebre y una caída drástica en la producción de leche.

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