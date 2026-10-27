Pascal Nadaud aclara los sentimientos que tiene hacia Fer Lozada, su compañero de La granja VIP: “Los hombres podemos hablar de cosas...”

Luego de que al expulsado de ‘La granja VIP’, a Pascal Nadaud, se le relacionó sentimentalmente con Fer Lozada en redes sociales, aclara que solo fue una amistad sincera. “Me da gusto todo eso, pero lo que se me hace raro es que lo llamen shippeo y no amistad. Estamos en una época en que no están acostumbrados a que los hombres hablen, se expresen y sean amigos. Los hombres podemos hablar de cosas y ser amigos, y eso no significa que tengamos una relación amorosa. Siempre he sido así con mis amigos. Me sorprende que una amistad sincera tenga ese foco tan grande. De las cosas que me llevo es la convivencia con Fer, con él soy el más real. Con los demás estuve con cierta barrera”.

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Pascal Nadaud, ¿no supo jugar en ‘La granja VIP’?

Confiesa que entendió tarde el juego. “Hacer equipo lo veía más para que los animales estuvieran bien. Para mí, el objetivo no era ganar este reality, siendo sinceros. Sabía que era una falacia, porque no podía competir con la gente que está ahí dentro de una forma mediática. Yo hacía equipo para que funcionara la granja. Mi problema es que todo lo vi como deportista. Sé que un equipo me hubiera llevado más lejos y, si te das cuenta, sí estuve más cerca de un equipo que del otro, pero las cosas pasan por algo. Estoy bien estando afuera”.

“Sé que no era favorito, que no iba a estar en cámara todo el tiempo. Me dieron el foco que me tocó y lo agradezco, pero sé que el contenido que venden no es lo que doy. Aquí adentro estaba conviviendo con personas con máscaras y con actores que saben manipular las cámaras, en cómo lo dicen y cómo lo expresan, y yo no. Lo que vieron adentro soy yo, esa persona que quiere disciplina y respeto, y que hace tonterías para divertirse”.

Nos comentó que su relación ríspida con Kevyn quedó dentro del reality, que él no carga con cosas negativas. “Estoy muy sorprendido de lo que estoy viendo acá afuera. Yo no tengo un pedo con Kevyn, eso se queda adentro. No comparto mucho con él, su forma de ser, pero eso no significa que acá afuera no lo quiera o no le quiera hablar. Mucha gente se lleva lo que pasó en los realities a la vida real o a otros programas, como lo que está pasando en La granja. Había muchos conflictos anteriores que se viven ahí dentro. Con Kevyn no hay problema. Obvio, hay gente con la que me encariñé más y saludaré con más fuerza a unos que otros”.

Pascal Nadaud y Kevyn ‘Bicolor’ / Redes sociales

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‘La granja VIP’, un proyecto inesperado para Pascal Nadaud, ¿se arrepiente?

Finalmente, confiesa que el reality no fue lo que esperaba, ya que su personalidad no compaginaba con la de los demás participantes. “Siento que la temporada 1 de La granja no fue igual, no se veía de la misma manera, las dinámicas no eran las iguales. Siento que esta tiene más veneno. Pensé que sería un poco más el tema de los animales, esa parte la disfruté muchísimo, pero cuando entrábamos a la casa y se cerraban las puertas era algo que no disfrutaba”.

“La convivencia me costó mucho, lidiar con personalidades que no sabía cómo tratar. Me sorprendió mucho y me encontré con personas con las que me encariñé. Creo que salí en un momento bueno, porque no sé qué hubiera pasado si seguía, no sé si me habría apagado más o me hubiese convertido en más reactivo. Estuve 5 semanas, que se me hicieron eternas, pero me gustó la experiencia”.

“Es la primera vez que estoy en un reality 24/7, con grandes personalidades que saben hacer ese tipo de shows. Vengo de realities de competencias y nunca había estado en uno tan confrontativo, con pleitos. Vemos que ganan premios los que mejor se posicionan y los que no se dejan, y no soy así. Se me hizo un proyecto bizarro, un mundo al que no pertenecía”.

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Pascal Nadaud habla de su sexualidad en ‘La granja VIP 2026' / Redes sociales

¿Quién es Pascal Nadaud?

Atleta y exjugador profesional de rugby, fue capitán de la selección mexicana.

Ha participado en 3 temporadas de Exatlón

También participó en el reality Habilidad física 100 de Netflix .

. Es el quinto expulsado de La granja VIP.

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