¿Fernando Lozada abandona La granja VIP? Está devastado por la salida de Pascal: “Se me va a hacer más difíci”

Este domingo un nuevo granjero tuvo que despedirse de la competencia en ‘La granja VIP’. Tras quedarse en la cuerda floja con Mónica Escobedo y Pimpinela Escarlata, finalmente fue Pascal Nadaud el quinto eliminado, dejando un mal sabor de boca entre sus compañeros, sobre todo Fernando Lozada, ¿cómo reaccionó y qué dijo al respecto? Aquí te lo contamos.

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Fernando Lozada / Redes Sociales

Fernando Lozada se despide de Pascal Nadaud, ¿qué le dijo?

Luego de la inesperada salida de Pascal, Fernando Lozada se aisló del resto de sus compañeros para expresar sus sentimientos, dejando claro que la amistad que había construido con el atleta era algo que lo mantenía fuerte en la competencia.

“Ay Pas, sé que la vas a pasar muy bien tú wey, así que tú ya estás tranquilo. Ya acabó para ti…Sé que te veré afuera wey… va a ser bien difícil estar aquí sin ti, cabr**” Fernando Lozada

Visiblemente conmovido, Fernando mencionó además que tras el abandono de su amigo, prefería permanecer en el peonato, no importando las consecuencias que vinieran de eso como bajar de peso y dormir mal: “creo que prefiero vivir en el peonato de aquí a que se acabe esto, allá me voy a volver loco…”

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¿Qué le dijo Fernando Lozada a Manelyk sobre el rumbo de la competencia tras la salida de Pascal?

Aunque parecía que luego de unas horas Fernando Lozada estaría más tranquilo, esta mañana tuvo una conversación muy honesta con Manelyk, en la que nuevamente tocó el tema de la salida del atleta, y cómo se sentía.

“Siento que se me va a hacer más difícil ahora(…) yo creo que esta semana va a ser como de adaptarme, de ver como me siento wey, de agarrar ritmo otra vez (…) así me sentía, como estando con mi compañerito” Fernando Lozada

El modelo aseguró que la mancuerna que había armado con el ahora eliminado, era única, pues los dos trabajaban al mismo ritmo y de alguna manera perseguían los mismo objetivos, algo que no ocurre con otros participantes como Kevyn Bicolor.

Al respecto, Lozada señaló que él va a evitar cualquier tipo de confrontación con el comediante, incluso si eso significa que él tenga que hacer todo el trabajo pesado en ‘La granja VIP’: “Yo voy a trabajar, y si él no está dispuesto a ayudar yo voy a hacer todo (…) solo pienso, sería más fácil si estuviera el pend*** de Pascal ahí, entonces va a estar cab***”

🚨”Yo voy solo”… “No sé qué está pasando wey… se fue Kenny, se fue Pas”. #FernandoLozada le aclara a #ManelykGonzález que va a jugar solo 😕 y es por que no le gusta como es #Azalia 🐍 #GranjaVIP @lagranjavipmx https://t.co/4FaogFR1cM — Zumbito Forever (@lilsalchichita) October 12, 2026

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Fernando Lozada, ¿listo para jugar solo en ‘La granja VIP’?

Tras el torbellino de emociones que azotaron a Fernando Lozada, el modelo finalmente tomó la determinación de jugar solo en el reality, decisión que le compartió a Manelyk González, y con la que descartó cualquier posibilidad de unirse a ella y a su grupito, sobre todo por Azalia Ojeda, a quien considera una personalidad con un carácter muy explosivo:

“Y lo que te digo de que quiero ir solo es porque de verdad no sé que está pasando wey, no sé, se fue Kenny, se fue Pas(…) yo no estoy de acuerdo cuando llega Azalia, y es muy agresiva para hablar, la neta”, puntualizó.

Aunque la expulsión de su amigo ha provocado que Fernando Lozada esté devastado, finalmente Pascal Nadaud puede descansar de haber salido de ‘La granja VIP’, un reality con el que sin duda alguna estaba luchando. Sin embargo, no dio a conocer si estaría dispuesto a dejar la competencia.