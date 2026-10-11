¿Kevyn ‘Bicolor’ no les da manutención a sus hijos? Así lo habría revelado en ‘La granja VIP’ 2026

Uno de los participantes más polémicos en ‘La granja VIP’ 2026 es Kevyn ‘Bicolor’, quien recientemente se enfrascó en un conflicto con Pascal Nadaud.

En la competencia, el comediante ha compartido detalles de su vida personal con sus compañeros, como la relación con sus hijos y con su mamás.

Al respecto, un comentario que hizo despertó muchas críticas en las redes sociales, donde incluso lo tachan de un mal padre por no cumplir con sus responsabilidades como padre.

¿Qué fue lo que dijo Kevyn?

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Kevyn Contreras / Redes sociales

¿Cuántos hijos tiene Kevyn ‘Bicolor’?

Kevyn Contreras, el comediante mejor conocido como ‘Bicolor’, tiene seis hijos con tres mujeres diferentes.

Con su expareja Sandra González tuvo tres pequeños: dos niñas y un niño; posteriormente, tuvo una hija con otra mujer cuya identidad no se ha hecho pública.

Finalmente, con su exesposa Naomy Villarreal se convirtió en padre de gemelas.

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Kevyn ‘Bicolor’ / Fotos: Redes sociales

¿Kevyn ‘Bicolor’ no paga la manutención de sus hijos? Esto dijo en ‘La granja VIP’ 2026

En una conversación con Rafa Mercadante, Kevyn habló al respecto de su situación familiar, en específico con las madres de sus hijos y la responsabilidad económica que él tiene con sus seis hijos.

El comediante explicó que enfrenta diferencias con sus exparejas por el dinero que aporta para la manutención. Según su versión, él considera que entrega lo justo; sin embargo, las madres de sus hijos esperarían que les diera una cantidad mayor. También reconoció que cubrir los gastos de seis niños representa un desafío para él. Por ello, dice que las personas lo criticaban, pues confundían “no dar” con “dar lo justo”.

“Una cosa es ‘no dar’ y otra ‘dar lo justo’. Obviamente son personas diferentes, mujeres diferentes y pues cada una espera una cantidad que la verdad yo no podía proceder así. Porque tengo 6...” Kevyn ‘Bicolor’

Sus declaraciones provocaron reacciones negativas en redes sociales, donde algunos usuarios interpretaron sus palabras como una justificación para no cubrir adecuadamente las necesidades de sus hijos.

“Pues quien te manda a tener 6 si no los puedes mantener”, comentaron los seguidores del reality.

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Bicolor confirma que no les da manutención a sus hijos (osea que si pero que las mamás quieren más ) obviamente el wey nomás les quería dar $500 por mes porque son muchos. Pues quien te manda a tener 6 si no los puedes mantener #LaGranjaMx https://t.co/6i8QRRwZUz — Mr Sour Candy 🍬. (@MrDiegoPerez11) October 8, 2026

¿Kevyn ‘Bicolor’ tiene pareja actualmente?

Actualmente, Kevyn ‘Bicolor’ no ha confirmado que tenga una relación formal; sin embargo, durante su participación en ‘La granja VIP’ 2026 ha tenido varios acercamientos con Daniela Alexis, ‘Bebeshita’, quien incluso ya confesó estar enamorada de él.

Ambos han compartido varios momentos románticos, se han besado e incluso han pasado la noche juntos, lo que ha despertado rumores sobre un posible romance.

No obstante, el comediante aseguró que todavía no son novios y que ambos se encuentran en una etapa en la que se están conociendo, misma que ha sido complicada y ha generado dudas por los conflictos que han tenido.

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