Daniela Alexis, ‘la Bebeshita’, fue la más reciente eliminada de la segunda temporada de ‘La granja VIP’, pero su salida se convirtió en una de las más polémicas del reality debido a una confesión que hizo antes de abandonar el programa.

La influencer ha sido tema de conversación en los últimos días, pues durante su despedida le dijo directamente a Kevyn ‘Bicolor’ que lo vería en nueve meses, comentario que despertó sospechas sobre un posible embarazo.

Ante la incertidumbre y las dudas sobre si realmente está esperando un bebé, durante el programa ‘Todo para la mujer’ sorprendieron a la influencer al llevarle una prueba de embarazo para que se la realizara EN VIVO. ¿Aceptó hacérsela? Te contamos qué pasó.

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Bebeshita fue eliminada de ‘La granja VIP’ / Redes sociales y canva

¿Por qué Bebeshita levantó sospechas de un posible embarazo de Kevyn ‘Bicolor’?

Las sospechas de un posible embarazo comenzaron porque ‘la Bebeshita’ contó que durante su estancia en ‘La granja VIP’ presentó varios malestares, entre ellos náuseas, mareos y un retraso menstrual.

La duda aumentó durante su despedida del reality y su “última cita” con Kevyn ‘Bicolor’, momento en el que la influencer le hizo fuertes reclamos por las situaciones que vivió con él y todo lo quele hizo pasar.

Sin embargo, antes de despedirse, le lanzó la frase “Te veo en nueve meses”, lo que desató las especulaciones sobre un posible embarazo.

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Bebeshita y Kevyn en su “última cita” / Redes sociales

¿Qué pasó cuando le llevaron una prueba de embarazo a ‘Bebeshita’ durante una entrevista?

La Bebeshita fue invitada al programa ‘Todo para la mujer’, conducido por Maxine Woodside, donde las conductoras retomaron la polémica sobre su posible embarazo de Kevyn ‘Bicolor’.

Durante la conversación, Daniela explicó que hasta ese momento no había podido realizarse una prueba para salir de dudas, pero que tenía previsto acudir al médico para hacerse un chequeo hormonal y conocer qué estaba pasando con su cuerpo.

Ante la incertidumbre, las conductoras la sorprendieron al llevarle una prueba de embarazo y proponerle que se la realizara de inmediato, con la intención de aclarar en plena transmisión si realmente está esperando un bebé.

“Queremos la nota, desde hace tres días que es la nota. Tenemos aquí una prueba de embarazo, y de una vez eso se puede resolver en un minuto. Tú tienes la decisión.” Conductora de ‘Todo para la mujer’

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Le llevaron una prueba de embarazo a La Bebeshita en el programa de @maxwoodside 😱 https://t.co/Vnuo9xAwoW — La Comadrita (@lacomadritaof_) November 25, 2026

¿Bebeshita confirmó que está embarazada de Kevyn ‘Bicolor’?

‘La Bebeshita’ aclaró que todavía no tiene certeza y que necesita acudir con un ginecólogo para realizarse estudios.

Cuando las conductoras le entregaron la prueba de embarazo, la influencer reconoció que todavía no se siente preparada para afrontar una situación así. Por ello, prefirió no realizarla frente a las cámaras y explicó que acudirá con un ginecólogo para hacerse una prueba de sangre, pues quiere tener total certeza sobre el resultado antes de hablar del tema.

“Yo no creería en una. Quisiera hacerme una de sangre, ir al ginecólogo a que me cheque, pero necesito estar segura. ahorita no tengo cabeza.” ‘la Bebeshita’

El tema del supuesto embarazo ha dividido opiniones en redes sociales, donde algunos usuarios han criticado a ‘la Bebeshita’ y la han acusado de fingir que está embarazada. Esto, luego de que durante su gira de medios la vieran realizar movimientos bruscos, algo que algunos internautas consideraron imposible con un embarazo.

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