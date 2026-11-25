Bebeshita exparticipante de ‘La granja VIP 2026’ se lució en un reto de baile en ‘Venga la alegría’, pero algunos usuarios le recordaron que días antes había despertado sospechas de un posible embarazo de Kevyn ‘Bicolor’.

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Bebeshita desató una nueva polémica tras insinuar un posible embarazo y reaparecer bailando reguetón en televisión. / IG

¿Por qué tundieron a Bebeshita por bailar reguetón tras anunciar posible embarazo?

Bebeshita participó en la sección ‘Gánale al Capi’, de ‘Venga la alegría’, donde se enfrentó a El Capi Pérez en un divertido duelo de baile. La influencer realizó varios pasos y terminó en el suelo mientras sonaba reguetón.

Sin embargo, el momento no pasó inadvertido para quienes siguen los rumores sobre su supuesto embarazo. En las redes sociales del matutino, varios usuarios le reclamaron por realizar movimientos que consideraron poco adecuados ante la posibilidad de que esté esperando un bebé.

Entre los mensajes que recibió se leyeron:



“Está embarazada y haciendo esos bailes”

“La embarazada”

“Que mal que no le importe el bebé”.

Hasta ahora, la influencer no ha confirmado que esté embarazada.

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¿Bebeshita está embarazada de Kevyn ‘Bicolor’ o solo tuvo un problema hormonal?

Las sospechas comenzaron durante la decimosegunda gala del ‘Capataz’ de ‘La granja VIP 2026’, cuando Daniela Alexis tuvo un último encuentro con Kevyn Contreras, conocido como ‘Bicolor’. En medio de su conversación, la creadora de contenido lanzó la frase “Nos vemos en nueve meses”, que encendió las especulaciones.

La posibilidad de un embarazo tomó fuerza porque, durante su estancia en el reality, Bebeshita había mencionado que tenía un retraso en su periodo y llegó a sentir náuseas. Además, su cercanía con el comediante y los momentos que protagonizaron bajo las cobijas alimentaron las versiones de que su romance había ido más allá de los besos.

No obstante, la influencer aclaró que no tiene certeza de estar esperando un hijo. En una entrevista con ‘Venga la alegría’ explicó que atravesó por un problema hormonal y que necesita acudir con un médico para saber qué ocurre realmente.

¿'Bebeshita’ se embarazó de Kevyn en La granja VIP 2026? / Redes sociales

¿Qué dijo Bebeshita sobre su romance con Kevyn ‘Bicolor’ en La granja VIP 2026?

Durante su participación en ‘La granja VIP 2026’, Bebeshita y Kevyn tuvieron una relación llena de acercamientos, besos y discusiones. Aunque ella expresaba estar enamorada, también reclamaba que el comediante no mostraba el mismo interés ni tomaba en serio lo que tenían.

Después de su eliminación, el pasado 22 de noviembre, ambos tuvieron un reencuentro que dejó varios momentos para comentar. La influencer aseguró que sus sentimientos fueron auténticos y que no inventó una relación para llamar la atención dentro del programa.

Bebeshita “Nunca he inventado relaciones. Siempre me enamoro y termino perdiendo. La verdad es que me harté, a veces, de sufrir. Quisiera que fuera falso para no estar sufriendo lo que estoy sufriendo. Me vale (lo que diga la gente). Siempre he sido así. Soy una persona a la que le encanta enamorarse, que ama el amor. Si no hubiera sido real, hubiera seguido en la competencia”.

Más tarde, durante una transmisión en vivo realizada la madrugada del 24 de noviembre, Bebeshita volvió a referirse a las especulaciones, pero dejó claro que no podía dar una respuesta definitiva sobre su estado: “La verdad es que quisiera contarles más a detalle lo que dije hoy, pero no quiero contar cosas delicadas. ¿Me entienden?”, comentó. Por su parte, su hermano dijo desconocer si realmente estaría embarazada y señaló que, hasta donde sabía, la información era falsa.

La Bebeshita y Kevyn Contreras ‘Bicolor’ tuvieron un romance en ‘La granja VIP 2026' / Redes sociales

¿Kevyn ‘Bicolor’ podría tomar acciones legales contra Bebeshita por el embarazo?

La polémica también escaló por la circulación de un supuesto comunicado atribuido al equipo de Kevyn ‘Bicolor’. En el mensaje se pediría a Bebeshita una disculpa pública por sus declaraciones relacionadas con un posible embarazo.

El texto señala que se debe tener consideración con los menores y las familias involucradas, además de cuidar la imagen del comediante. También deja abierta la posibilidad de tomar medidas legales si la situación no se atiende.

“Pedimos respeto para los niños y sus familiares, así como para Kevyn y la imagen que ha construido dentro del reality. Esperemos que esta situación se atienda con la seriedad que merece, sin necesidad de llegar a instancias legales”, se lee en el documento que circula en redes sociales.