Mucho se ha especulado sobre Pato Borghetti y un posible debut como conductor en ‘HOY’. Y es que, a casi un año de haber dejado ‘Venga la alegría’, sorprendió a todos con su participación en ‘¿Quién es la máscara?’ como ‘Alex Loro’.

Durante la mañana del pasado 23 de noviembre, las redes sociales del matutino de TV Azteca compartieron un video del esposo de Odalys Ramírez platicando con algunos presentadores del matutino de Televisa.

Aunado a esto, Galilea Montijo anunció que el argentino estaría este 24 de noviembre en el programa, lo que desató rumores de su posible revelación como conductor estelar. Te decimos qué pasó durante su visita.

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Pato Borghetti dejó VLA en 2025 / Redes sociales

¿Cuándo y por qué Pato Borghetti abandonó el programa ‘Venga la alegría’ en 2025?

Fue el 24 de noviembre de 2025 cuando Pato Borghetti anunció que dejaría ‘Venga la alegría’ tras 9 años como uno de los conductores estelares. Señaló que su último programa sería el 19 de diciembre de ese año.

En aquel entonces, explicó que quería enfocarse en otras cosas. No obstante, dejó claro que esto no significaba una salida definitiva de TV Azteca. Incluso sostuvo que se le vería en otros proyectos de la misma televisora.

Durante su última aparición, se dijo agradecido por todo el cariño que recibió de sus hoy excompañeros y sostuvo que jamás olvidará todos los buenos momentos que pasó en el programa.

Por supuesto, hubo muchas teorías sobre por qué abandonó el show. Una de las teorías apuntaba a supuestos problemas del corazón. Supuestamente, sus doctores le recomendaron que bajara el ritmo de trabajo.

Otra decía que fue por su boda con Odalys Ramírez. Si bien la pareja se casó a principios de 2026, no hay nada que confirme que realmente esto tuvo relación con su decisión de dejar el matutino de TV Azteca.

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Pato Borghetti dijo que dejaba VLA para enfocarse en otros proyectos / Redes sociales

Así fue la aparición de Pato Borghetti en el programa HOY

Tal y como se anunció, Pato Borghetti fue el invitado estelar de la emisión de este 24 de noviembre del programa HOY. Durante la conversación, se dijo muy contento por haber participado en ‘¿Quién es la máscara?’

También dijo que daría una “gran exclusiva”. Lejos de lo que muchos esperaban, no fue relacionado con un posible debut como conductor en el matutino, sino con el mensaje que recibió de Celia Lora, en el que lo halaga por haber personificado a ‘Alex Loro’.

Finalmente, expresó lo feliz que estaba por haber regresado a los foros de Televisa. Indicó que pudo recordar su época en la empresa cuando estaba en ‘DKDA’.

“Hacía 10 años que no pisaba estos foros. Cuando llego a mi camerino, que era el camerino del foro uno donde hice mi primer novela que era ‘DKDA’. El primer programa fue el más difícil para mí porque estaba desbordado de emoción… Estaba muy contento, me sentí muy contento con mi última canción. La disfruté muchísimo”. Pato Borghetti

¿Pato Borghetti descarta entrar como conductor al programa ‘HOY’?

Previo a su aparición en ‘HOY’, Pato Borghetti, de quien hasta hace poco se rumoreó que estaba al borde del divorcio de Odalys Ramírez, tuvo un encuentro con la prensa. En la conversación, reiteró su gusto por regresar a los foros de Televisa.

Si bien no habló sobre la posibilidad de ser conductor del matutino de la empresa, declaró que ahora se encontraba en una gran etapa de su vida, ya que ahora tenía más tiempo para convivir con su familia. Para muchos, fue una señal de que, al menos por ahora, no planearía volver a conducir algún programa.

“Muy contento y agradecido. Vamos a cumplir 16 años (con Odalys Ramírez). Seguimos enamorados como el primer día, pero, en los últimos 10, donde ella estaba en un programa diario en vivo y yo también, nunca desayunábamos juntos. Ahora tenemos tiempo para desayunar juntos, empezar el día, dejar a los niños en la escuela y después tenemos tiempo para nosotros”, indicó.

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