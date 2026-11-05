Atropellan EN VIVO a conductor de Venga la alegría: "¡Me pasó por encima!”, VIDEO

El trabajo en las calles terminó en un momento de angustia para uno de los colaboradores de Venga la alegría. Lo que comenzó como una cobertura especial sobre las complicaciones del trasporte público acabó con un accidente que quedó grabado y rápidamente llamó la atención de los usuarios de redes sociales.

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¿Qué conductor de Venga la alegría fue atropellado durante una transmisión en vivo?

Momentos de tensión se vivieron durante una cobertura especial de Venga la alegría cuando Joss, integrante de los Destrampados, sufrió un accidente mientras realizaba enlaces en las inmediaciones de la Línea B del Metro.

Los colaboradores del matutino de TV Azteca se encontraban documentando los problemas registrados en el transporte público cuando intentaron entrevistar a varios automovilistas que circulaban por la zona.

Sin embargo, una de las interacciones terminó de manera inesperada. De acuerdo con el video compartido por el propio equipo, un conductor decidió continuar su camino y, presuntamente, una de las llantas de su vehículo pasó sobre el pie del comediante.

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VIDEO: ¿Cómo ocurrió el atropellamiento de Joss, de Venga la alegría?

Las imágenes muestran a Joss acercándose a un automóvil para conseguir declaraciones. El conductor se negó a participar en la entrevista y siguió avanzando sin detenerse.

Fue entonces cuando el integrante de Los Destrampados reaccionó de inmediato al dolor y lanzó un grito que alertó a todos los presentes. Según su versión, la llanta del vehículo le aplastó el pie mientras intentaba realizar su trabajo.

"¡Mi pie, mi pie, mi pie! ¡Me atropelló, me atropelló! Me pasó encima”, exclamó Joss frente a las cámaras, en un momento que quedó registrado completamente en video y que rápidamente comenzó a circular en distintas plataformas digitales.

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¿El conductor fue detenido tras atropellar Joss de Venga la alegría?

Tras el incidente, varios integrantes del equipo intentaron alcanzar el automóvil para identificar al responsable. Sin embargo, no lograron darle alcance.

En el video también se observa la presencia de un elemento de tránsito que solicita información para tratar de ubicar las placas del vehículo involucrado.

Hasta donde se aprecia en la grabación, no fue posible identificar plenamente al conductor ni detener la unidad. La situación generó molestia entre los presentes, quienes buscaban esclarecer lo ocurrido tras el percance.

¿Cuál es el estado de salud de Joss de Los Destrampados tras el accidente?

Luego del incidente, Joss mostró algunas lesiones visibles en el pie afectado, lo que incrementó la preocupación entre los televidentes y seguidores de Venga la alegría.

Por ahora, el colaborador no ha compartido una actualización detallada sobre su estado médico, por lo que se desconoce si el golpe quedó únicamente en una contusión o si presentó alguna fisura, fractura u otra lesión de mayor consideración.

¿Quién es Joss de los Destrampados y por qué es famoso en Venga la alegría?

Joss es uno de los integrantes de los Destrampados, la popular dupla de comediantes y payasos formada junto a su hermano Oskarín, quienes durante años se ganaron el cariño del público por sus bromas, retos y participaciones en Venga la alegría.

Los Destrampados comenzaron su carrera en espectáculos de circo y presentaciones en vivo antes de llegar a la televisión. Con el paso del tiempo se convirtieron en colaboradores frecuentes de TV Azteca gracias a su estilo irreverente, ocurrencias y cámaras escondidas que los hicieron populares entre las familias mexicanas.

Además de su trabajo en televisión, Joss y Oskarín cuentan con una fuerte presencia en redes sociales y plataformas digitales, donde comparten bromas, retos y contenido de entretenimiento. Su trayectoria los ha llevado a convertirse en una de las duplas cómicas más reconocidas surgidas de Venga la alegría.