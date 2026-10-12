Invitados de ‘Venga la alegría’ se PELEAN en plena transmisión en vivo: ¡hubo empujones! VIDEO

La quinta gala de eliminación de ‘La granja VIP’ 2026 fue por demás polémica debido a las especulaciones sobre quién sería el siguiente eliminado de la competencia, pues todos los nominados pintaban como participantes fuertes.

La controversia llegó más allá de la propia granja y la emoción se contagió en el foro de ‘Venga la alegría’, donde estuvieron presentes amigos cercanos de los granjeros nominados y, entre ellos, se calentaron los ánimos.

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‘La granja VIP 2026' / Redes sociales

¿Quiénes fueron los invitados que protagonizaron un pleito en ‘Venga la alegría’?

Cada semana, familiares o amigos de los granjeros nominados son invitados para mostrarles su apoyo y acompañarlos durante la gala en la que podrían convertirse en el siguiente eliminado de la competencia.

Sin embargo, también visitan el programa matutino ‘Venga la alegría’, donde hablan de su granjero, comparten sus experiencias personales con ellos y dan su perspectiva sobre su participación dentro del reality.

Esta vez, los invitados que se vieron envueltos en un pleito fueron el luchador Chessman, quien acudió para apoyar a Pimpinela, y Silverio, el mejor amigo Julio Camejo.

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Chessman y Silverio / Captura de pantalla

¿Chessman y el amigo de Julio Camejo llegaron a los golpes en ‘Venga la alegría’?

Los ánimos se calentaron cuando llegó el turno de defender a su granjero y decir quién querían que abandonara la competencia.

Silverio insistió en que quería que Pimpinela se fuera, mientras Chessman se encontraba a su lado. Al parecer, el tono en el que hablaba Silverio no le gustó al luchador, por lo que ambos se hicieron de palabras, hasta que Chessman le dio un aventón a Silverio, quien respondió con otro empujón y ambos se pusieron de pie, dispuestos a continuar con el pleito.

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#LaGranjaVIP Vi esto y estoy en shok el amigo de pimpi golpeó al amigo de Julio solo porque dijo que quería que saliera pimpi en la dinámica que preguntas ¿Quién crees que sale? Dios entonces lo que dijo pimpi de golpear a Manelyk era cierto si pudiera lo aria. https://t.co/e08UwtRwR0 — Yojana Ramirez (@ramirez_yo96524) October 11, 2026

¿Cómo terminó el pleito entre Chessman y el amigo de Julio Camejo?

Cuando la discusión subió de nivel y ambos estaban a nada de lanzarse a los golpes, los conductores se levantaron listos para intervenir.

En ese momento, la conductora María Fernanda Quiroz alzó la voz para detener el pleito y les pidió a ambos invitados que respetaran el programa, pues estaban en una transmisión en vivo y en un horario familiar.

Finalmente, les pidió que retomaran la dinámica con respeto, a lo que Chessman solamente respondió que Pimpinela no debía abandonar la granja.

“Estamos totalmente en vivo y aquí necesitamos respeto. Así que, por favor, Chessman, te pido que respeten este espacio, porque es familiar. Se comportan aquí, así que acatan las órdenes. Por última vez, van a decir quién sale, y con respeto.” Ferka

Finalmente, ninguno de sus granjeros abandonó la competencia, y fue Pascal Nadaud quien se convirtió en el quinto eliminado de La granja VIP.

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