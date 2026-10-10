Pablo Montero funado por comentarios machistas en ‘La granja VIP’, ¿lo echan del reality? VIDEO

Desde su llegada a ‘La granja VIP’, Pablo Montero fue considerado como uno de los participantes más queridos de la competencia, ganándose el cariño del público gracias a su impecable manejo de los caballos.

Sin embargo, no todo puede ser perfecto, pues al parecer el cantante está sacando su peor cara, lo que ha provocado que lo hayan nombrado el “peor peón” de la semana.

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Pablo Montero desata la furia de las mujeres en ‘La granja VIP’ por comentarios machistas

Esta semana Kunno ganó la prueba de liderazgo y por lo tanto, se quedó como capataz, por lo que parte de sus funciones era la de organizar a los granjeros y designarles actividades diarias.

En un clip que ya se está haciendo viral se puede ver al influencer platicar con sus amigas, Manelyk, Azalia Ojeda y Bebeshita, y contándoles que enviará a Pablo Montero a trabajar con las gallinas, pues había hecho comentarios que no le gustaron:

“Mañana voy a poner a Pablo en las gallinas porque me dice ‘A mi ponme en los caballos’ y yo ‘¿por qué? Te toca gallinas porque es la única que no has rotado’. ‘No, pero es que las gallinas es trabajo de mujeres’” Kunno

Visiblemente molesta, Manelyk le dijo a Kunno que debería mandar al cantante no solo a cuidar a las gallinas sino también a trapear las instalaciones, y de esta manera ver su reacción.

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Pablo Montero se defiende en ‘La granja VIP

Como era de esperarse, pasó poco tiempo para que las mujeres empezaran a hacer comentarios en contra de Pablo, y una de ellas fue Manelyk, quien mencionó que llevaba el título de peor peón, adjetivo que no le hizo nada de gracia al cantante:

“Peor peón pero el más chambeador. Para que alguien deje los corrales como yo está muy cab***… pero yo sí soy una r**** para trabajar” Pablo Montero

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¿Pablo Montero con un pie fuera de ‘La granja VIP’?

Tras este y otros enfrentamientos con Pablo Montero, el grupo de Manelyk, Kunno, Azalia Ojeda y la Bebeshita están buscando mandar al cantante a la placa de nominados y que finalmente sea uno de los eliminados de la competencia.

A su llegada a ‘La granja VIP’, Pablo Montero fue bien recibido por el resto de los granjeros, y del lado del público se ganó el respaldo de los fanáticos del reality, incluso llamo la atención su historia de amor con Natalia Alcocer, ¿será suficiente para quedarse?