‘La granja VIP 2026’: ¿Quiénes son los nominados de HOY, 7 de octubre? ¡Las tentaciones cambian todo!

En medio de las tensiones, los participantes de ‘La granja VIP 2026’ se enfrentan en una nueva asamblea que podría cambiar el juego definitivamente. Te contamos quién se une a Pimpinela Escarlata e Ivonne Montero en la tabla de nominados.

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Ivonne Montero y Pimpinela Escalata están nominadas en La granja VIP 2026 / Redes sociales

¿Por qué Pimpinela Escarlata e Ivonne Montero están nominadas en ‘La granja VIP 2026’?

Durante la gala del ‘Capataz’ en ‘La granja VIP 2026’, se leyó el legado de Kenny Áviles, quien fue la cuarta eliminada del reality. La cantante mandó a nominación directa a Pimpinela Escarlata. Argumentó que la convivencia con él no había sido muy grata durante su estancia en el juego.

Posteriormente, Pascal Nadaud e Ivonne Montero se enfrentaron en el ‘Duelo de nominación’. Ella por decisión de Kunno, quien es el capataz de la semana, y él por votación del público. Al perder, la actriz quedó nominada automáticamente.

En los últimos días, se les ofrecieron varias tentaciones a los participantes. En la reciente gala de eliminación, algunos granjeros tuvieron la oportunidad de convivir con sus familiares a cambio de iniciar la asamblea con dos puntos en su contra. Quienes fueron tentados con esto, aceptaron sin dudar.

A otros se les ha ofrecido la “Manzana de la tentación”, la cual otorga beneficios a cambio de disminuir el presupuesto semanal. La mayoría aceptó, pues muchas daban protección en las nominaciones o permitían perjudicar a otros jugadores.

Aunado a esto, estuvieron las ‘Herraduras del poder’. Aquellos que las encontraran también tendrían ciertos privilegios. Pablo Montero quedó inmune, por lo que sus compañeros no podrán votar por él en la Asamblea. En tanto que Mane podrá mandar a otro participante a la tabla de forma directa y Mónica Escobedo tendrá 3 puntos extra para repartirlos entre uno o más compañeros.

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Kenny Áviles fue la cuarta eliminada de La granja VIP 2026 / Redes sociales

¿Quiénes son los participantes que están en ‘La granja VIP 2026’ HOY, miércoles 7 de octubre?

Hasta el momento, cuatro participantes han salido de ‘La granja VIP 2026’ por decisión del público, quienes son:

Abigail Pak ‘la Coreañera’

María Karunna

Carlos Trejo

Kenny Áviles

En tanto que estos son los granjeros que quedan actualmente:

Ivonne Montero Niurka Marcos Manelyk González Kunno Pimpinela Escarlata Natalia Alcocer Pablo Montero Mónica Escobedo Mono Osuna Pascal Nadaud Kevyn Contreras ‘Bicolor’ Fernando Lozada Julio Camejo Azalia Ojeda ‘la Negra’ Rafa Mercadante Daniela Alexis ‘la Bebeshita’

El pasado domingo 4 de octubre, entró un perrito como el “granjero 21”. El público decidió que se llamara ‘Tlacoyo’.

Granjeros de la quinta semana de La granja VIP 2026 / Redes sociales

Así quedó la tabla de nominación de ‘La granja VIP 2026’ HOY, 7 de octubre

La quinta asamblea de ‘La granja VIP 2026’ se llevará a cabo este miércoles 7 de octubre, a las 8:30 pm. Se podrá ver por el canal de Azteca UNO y Disney Plus, plataforma en la que también se transmite el 24/7.

Al principio de la gala, el conductor anunció que algunos granjeros recibirían sanciones por haber roto las reglas. Manelyk estará entre los castigados por haber tirado la comida.

La sanción de Mane es que comerá la misma comida que consumen los peones hasta el domingo. De igual forma, se anunció que los castigos de Kevyn, Bebeshita y Kunno no serán revelados hasta mañana, 8 de octubre.

Tras la asamblea, se decidió que Mónica y Julio entraran a la tabla de nominación. Manelyk, al tener una herradura del poder, nominó directamente a Natalia Alcocer.

Por otra parte, Mono ganó el ‘Huevo dorado’, por lo que tuvo la oportunidad de sacar a alguien de la tabla. Decidió sacar a Mónica Escobedo. Natalia también tuvo el poder del ‘Huevo dorado’, por lo que mandó a Pascal a la nominación directa.

Así quedó la tabla:



Ivonne Montero

Pimpinela Escala

Julio Camejo

Pascal Nadaud

Natalia Alcocer

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