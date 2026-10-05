‘La granja VIP 2026’: ¿Quién se convirtió en ‘Capataz’ HOY, 5 de octubre? ¡Se revela el legado de Kenny Áviles!

Tras una intensa gala de nominación, los participantes de ‘La granja VIP 2026’ se enfrentarán a una nueva dinámica para seleccionar al ‘Capataz’ de la semana. Como se sabe, quien obtenga este poder, no solo estará inmune en las próximas nominaciones, sino que también podrá usar la suite junto a un acompañante. Te contamos los detalles.

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Rey Grupero en La granja VIP 2026 / Redes sociales

¿Quiénes son los finalistas por el poder del ‘Capataz’ en la quinta semana de ‘La granja VIP 2026’?

Horas antes de la gala de este lunes 5 de octubre de ‘La granja VIP 2026’, los granjeros participaron en una dinámica para definir a los finalistas que se enfrentarán por el poder del ‘Capataz’. Los peones pudieron jugar, así como Manelyk González, quien se convirtió en finalista tras ganar el título del ‘Más Gallito’. Recordemos que estos son los peones de la semana:

Mono Osuna

Niurka Marcos

Julio Camejo

Pablo Montero

Para este desafío, el cual llevó por nombre ‘Que no se te escape’, se dividieron en dos grupos; uno de mujeres y el otro de hombres. Consistió en llevar pelotas de diferentes colores entre las piernas por un circuito específico. Para ganar, debían depositar las pelotas en una caja mediante una cuerda. El objetivo era definir a los dos hombres y a la mujer que competirían en la final.

Estos son los granjeros que lucharán por la capatacia esta semana:

Manelyk González: (Por beneficio de haber sido ‘La más gallita’)

Natalia Alcocer

Pascal Nadaud

Kunno

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La granja VIP 2026: Así fue el desafío para definir a los finalistas por la capatacia / Redes sociales

¿Quién fue el cuarto eliminado de ‘La granja VIP 2026’?

El pasado 4 de octubre, Kenny Áviles abandonó ‘La granja VIP 2026’ por decisión del público. Con esto, serían cuatro las celebridades que dejaron la competencia. Estos son los que han sido eliminados hasta el momento:

Abigail Pak ‘la Coreañera’

María Karunna

Carlos Trejo

Kenny Áviles

Como se sabe, cada expulsado deja un “legado”. En un sobre, colocan el nombre del granjero que irá directamente a la placa de nominación. Algunos especulan que podría mandar a Niurka o Natalia, ya que, si bien no tuvo problemas con ellas directamente, sí manifestó su molestia por los conflictos que ellas llegaron a protagonizar en su momento.

No obstante, nada está escrito hasta este momento. También está el hecho de que algunos participantes encontraron las ‘Herraduras del poder’. Se desconoce qué beneficios otorgan estos objetos. Estos fueron los granjeros que las localizaron:

Manelyk González

Pablo Montero

Mónica Escobedo

Pimpinela Escarlata

Daniela Alexis ‘la Bebeshita’

Kenny Áviles fue la cuarta eliminada de La granja VIP 2026 / Redes sociales

Este granjero será el ‘Capataz’ de la quinta semana en ‘La granja VIP 2026’ y el legado de Kenny Áviles

La gala del ‘Capataz’ se llevará a cabo este lunes 5 de octubre. Comenzará a las 8:30 pm y se podrá ver por el canal de Azteca UNO, así como por Disney Plus, plataforma que también da acceso al 24/7.

Al principio de la gala, se leyó el legado de Kenny Áviles. La cantante mandó a Pimpinela Escarlata a nominación directa. Su argumento fue que el luchador no ha estado en peligro desde que comenzó el reality.

También se reveló el significado de las ‘Herraduras del poder’. Estos fueron los beneficios y quién ganó cada uno:

Herradura roja (Mono Osuna) : Su voto vale el doble en la siguiente Asamblea.

: Su voto vale el doble en la siguiente Asamblea. Herradura azul (Kunno se la dio a ‘la Bebeshita’) : No podrá ser traicionada.

: No podrá ser traicionada. Herradura verde (Mane) : En la próxima Asamblea, podrá subir a otro granjero directamente a la tabla.

: En la próxima Asamblea, podrá subir a otro granjero directamente a la tabla. Herradura plateada (Mónica Escobedo) : En la próxima Asamblea, tendrá tres votos extras que podrá repartir como quiera.

: En la próxima Asamblea, tendrá tres votos extras que podrá repartir como quiera. Herradura dorada (Pablo Montero): No podrá ser nominado.

No podrá ser nominado. Herradura amarilla (Pimpinela Escarlata): Cambió a un peón por otro granjero. Sacó a Pablo Montero y metió a Kevyn Contreras ‘Bicolor’.

Posteriormente, se presentó la ‘Manzana de la Tentación’. Quien mordiera dicho alimento, podría robarle su lugar a uno de los finalistas. Pese a que es alérgica, ‘la Bebeshita’ tomó la fruta y le quitó su lugar a Natalia. La influencer se convirtió en una de las finalistas para ganar la capatacia.

Los finalistas tuvieron que transportar unas bolsitas con unas figuras en un circuito. Quien lograra llevarlas hacia una plataforma ganaría el juego. Al final, Kunno se convirtió en el capataz de la semana.

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