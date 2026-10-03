Kristal Silva “golpea” a Viviann Baeza en ‘Venga la alegría’, ¿se llevan mal?; así fue el momento: VIDEO

En medio de su éxito como conductora en ‘La granja VIP 2026’, Kristal Silva da de qué hablar tras “golpear” a Viviann Baeza en el foro de ‘Venga la alegría’. Lo ocurrido desató muchas críticas en redes sociales y algunos internautas hasta tacharon de “mala compañera” a Silva. Te contamos los detalles.

No te pierdas: Exintegrante de Venga la alegría ¡dice por qué la corrieron del programa de un día para otro! Ahora es empresaria

Kristal Silva genera polémica en Venga la alegría / Mezcalent

Así fue la “agresión” de Kristal Silva a Vivian Baeza en ‘Venga la alegría’

Todo ocurrió durante un corte comercial de una transmisión de ‘Venga la alegría’. En el video del momento, se puede ver a Kristal Silva con el dado grande de goma que suelen usar en el programa para sus juegos.

Cuando ve pasar a la cantante, la presentadora toma impulso y se lo avienta con fuerza. El objeto golpea directamente el rostro de Baeza. Tras el impacto, esta última se cubre el rostro. Ante esto, Kristal, aparentemente preocupada, se le acerca y le pregunta cómo está.

Al final, las dos se dan un fuerte abrazo. Ante la cámara, Viviann explica que “hasta le lloró el ojo”. En tanto que Kristal advierte que ya “no quiere jugar así”. Y es que todo fue por una “venganza”, ya que su compañera le hizo lo mismo hace apenas unos días.

Todo acabó entre risas y hasta dejaron claro que se llevan muy bien. Pese a esto, muchos internautas criticaron a la presentadora de ‘La granja VIP 2026’, pues consideran que lanzó el dado con mucha “alevosía”.

Esto es lo que se podía leer en redes sociales:

“Se le llama alevosía, ventaja y mala leche”

“El que se lleva, se aguanta, Kristal es una mujer con carácter y no se deja humillar por nadie”

“Qué manchadita la Krystal”

“Esas dos se odian; ya van varios días agrediéndose”

“Se ve que no le llevan bien”

“Son amigas, no se tomen tan en serio las cosas”

Hasta el momento, ni Kristal ni Baeza se han pronunciado ante todo lo que se ha dicho en internet. En tanto que los señalamientos no han cesado. La gran mayoría sospecha que realmente se llevan mal.

Checa: Conductor de ‘Venga la alegría’ al borde de la muerte terminó en terapia intensiva; ¿qué le pasó?

Se le fue tantito la manoooooo. 👀🎲😂 Pero ellas dos se adoran y hasta ahí llegó el jueguito. 🫰🏻💃🏻✨ #VLA pic.twitter.com/sLo6gswMJo — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) October 2, 2026

¿Kristal Silva se lleva mal con sus compañeros en ‘Venga la alegría’?

Hace algunas semanas, Kristal Silva habló en exclusiva para TVNotas sobre la relación con sus compañeros de ‘Venga la alegría’. La actriz manifestó que, si bien se lleva bien con todos, solo pocos de sus colegas son realmente sus amigos.

“Yo no soy la mejor amiga de muchos de ellos. Creo que es normal. Hay relaciones que se quedan solo en el trabajo, que son grandes compañeros, pero amigos tengo muy pocos en Venga la alegría, eso es una realidad”. Kristal Silva

Sobre su relación con Viviann Baeza, aseguró que se llevan muy bien. Incluso resaltó que hasta la ha invitado a reuniones en su casa.

“De corazón creo que los años hablan y, sin duda, ‘el Capi’ Pérez, que me ha abierto las puertas de su casa, Sergio Sepúlveda y Ricardo Casares, con quienes ya tengo años de amistad. Ya voy para 8 años ahí. Y a Viviann Baeza ya me la he llevado a carnes asadas a mi casa. Ya hay una convivencia más cercana que ser solo compañeros”, manifestó.

Kristal Silva y Viviann Baeza se llevan bien / Redes sociales

¿Cuáles han sido los problemas de Viviann Baeza en ‘Venga la alegría’?

Viviann Baeza entró a ‘Venga la alegría’ a finales de 2024. La única polémica conocida de la conductora ocurrió hace algunos meses, cuando se quejó de los malos tratos de Kike Mayagoitia. Contó que su colega se burló de ella y de otra compañera en una dinámica.

“Claro, ahí están los videos, pero no tengo nada en contra de él. Simplemente creo que está padre tener respeto hacia los demás. Siempre le deseo lo mejor, solo que no lo comparto. Sé que, como todos, tenemos días en que somos menos tolerantes que otros. Ojalá que todo vuelva a la normalidad”, indicó.

Si bien con el tiempo se solucionaron las cosas, la situación dio mucho de qué hablar en su momento.

Mira: Sacan cargando a invitado de Venga la alegría ¡por llegar sin ropa al foro!: “¡No puedes entrar así!” VIDEO