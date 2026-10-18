Kristal Silva responde a los rumores de pelearse una chamba con Galilea Montijo; asegura: “Salgo más barata”

A casi un año de que Kristal Silva se sincerara sobre las comparaciones constantes con Galilea Montijo, la conductora de La granja VIP fue cuestionada sobre un supuesto proyecto en el que coincidió con la presentadora del programa Hoy. ¿Lanzó una indirecta a la competencia? ¡Aquí te contamos!

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Kristal Silva enfrenta comparaciones con Galilea Montijo. / Redes sociales

¿Por qué Kristal Silva y Galilea Montijo enfrentaron comparaciones?

Tras el estreno de La granja VIP en 2025, Kristal Silva se enfrentó a una ola de críticas y comparaciones con Galilea Montijo, quien lleva cuatro años consecutivos conduciendo LCDLFM. Debido a que ambas están al frente de un programa 24/7, los comentarios sobre su trabajo no se hicieron esperar.

Por un lado, algunos aplaudieron el trabajo que la presentadora de Venga la alegría realiza en el programa; sin embargo, otros criticaron sus errores y la compararon con Montijo. Ante los comentarios, Kristal Silva rompió el silencio durante un encuentro con los medios a principios de 2026.

“Es un honor, es un privilegio que lo hagan con una mujer que tiene una trayectoria gigante. Impone, yo hablo como conductora que no solo hace bien su trabajo, sino que también en la moda destaca”. Kristal Silva

De esa forma, la modelo y conductora aseguró que los comentarios con sus colegas de Televisa no le afectan y se siente orgullosa de que la comparen con una de las figuras más representativas de la televisión nacional.

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Kristal Silva enfrenta comparaciones con Galilea Montijo. / Foto: Redes socials

¿Galilea Montijo y Kristal Silva coincidieron en evento tras comparaciones?

A casi un año de las comparaciones constantes entre Galilea Montijo y Kristal Silva, la presentadora de Venga la alegría fue cuestionada sobre el rumor de que ambas habían sido consideradas para conducir un evento privado. Ante las especulaciones, Silva bromeó y aseguró salir “más barata”.

“Siento bonito que no me comparen con cualquiera, me comparan con una grande que es Galilea Montijo”, expresó, y sobre su supuesta coincidencia al ser consideradas en un proyecto agregó:

“Pero yo salgo más barata, me deberían dar más a mí, yo no me he visto en todos lados. La verdad no sabía, pero que yo sepa no hemos coincidido, y si sí, me lo ha ganado porque no me he enterado”. Kristal Silva

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¿Cuáles son las diferencias que Kristal Silva identifica entre La granja VIP y LCDLFM?

En ese mismo encuentro con la prensa, Kristal Silva, representante de México en Miss Universo 2016, señaló los puntos de diferencia que existen entre La granja VIP y La casa de los famosos México, pues desde el estreno del reality de TV Azteca las comparaciones no se han hecho esperar entre los formatos.

“No es nada parecido a La casa de los famosos. La gran diferencia son los animales, el trabajo duro que se desarrolla todos los días y, además, aprendizaje para el público”. Kristal Silva

De esa manera , Kristal Silva puso fin a comparaciones de los realities 24/7 y dejó claro que los comentarios que la relacionan con Galilea Montijo están lejos de molestarle. ¿Existirá una colaboración en el futuro?

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