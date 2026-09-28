La granja VIP 2026: ¿Quién se volvió capataz HOY, lunes 28 de septiembre? ¡Este es el legado de Carlos Trejo!

La salida de Carlos Trejo de La granja VIP 2026 dejó la competencia lista para cambiar de manos. Este lunes 28 de septiembre, cuatro granjeros se enfrentan por uno de los beneficios más codiciados del reality: convertirse en el nuevo Capataz de la cuarta semana.

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Carlos Trejo / Redes sociales

¿Quiénes han sido eliminados de La granja VIP 2026 y qué pasó con Carlos Trejo?

La granja VIP 2026 vivió una nueva gala de eliminación que dejó fuera a Carlos Trejo, quien se convirtió en el tercer expulsado de la temporada. Su salida fue celebrada por varios participantes, ya que durante las nominaciones algunos aseguraron que no colaboraba lo suficiente en las actividades diarias de la granja.

No obstante, también se reveló que Carlos Trejo enfrentó una fuerte infección estomacal que habría complicado su desempeño dentro de la competencia, situación que no evitó que terminara abandonando el reality.

En la placa de eliminación también estuvieron figuras que han dado mucho de qué hablar durante las últimas semanas. Los participantes en riesgo eran:



Manelyk González

Azalia Ojeda “la Negra”

Daniela Alexis “la Bebeshita”

Carlos Trejo

Por otro lado, Kevyn Contreras y Azalia Ojeda enfrentaron una sanción tras protagonizar un conflicto dentro de la granja. Sin embargo, Kevyn logró salir de peligro y con ello también favoreció a Azalia, dejando expuesta a Bebeshita.

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¿Quién será el tercer eliminado de La Granja VIP? / IG

¿Quiénes son los peones de la cuarta semana de La granja VIP 2026?

Durante la tercera gala de eliminación también quedaron definidos los participantes que desempeñarán el papel de peones durante la cuarta semana de La granja VIP 2026.

Por decisión de Kunno, quien fue reconocido como el peón que mejor desempeñó sus labores, Ivonne Montero volvió a integrarse a este grupo.

Junto a ella estarán Pablo Montero, Pimpinela y Azalia Ojeda, quienes deberán asumir las tareas correspondientes mientras avanza una nueva semana dentro de la competencia.

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peones de la cuarta semana de La granja VIP 2026

¿Quiénes son los finalistas de la Prueba del Capataz hoy en La granja VIP 2026?

La lucha por la capatacía ya tiene a sus cuatro contendientes oficiales y cualquiera de ellos podría convertirse en la máxima autoridad de la granja durante los próximos días.

Rafael Mercadante fue el primer clasificado luego de obtener el reconocimiento de “El más Gallito” de la semana, lo que le permitió avanzar directamente a la ronda final.

Por su parte, Natalia Alcocer y Daniela Alexis “la Bebeshita” lograron imponerse en las pruebas femeniles y aseguraron su lugar en la definición.

Mientras tanto, Mario “Mono” Osuna fue quien dominó la competencia masculina y completó la lista de finalistas.

De esta manera, la gran final por la capatacía quedó conformada por:



Rafael Mercadante

Mario “Mono” Osuna

Natalia Alcocer

La Bebeshita

¿Qué beneficios tiene ser Capataz en La granja VIP 2026?

Convertirse en Capataz de La granja VIP 2026 representa mucho más que tener un título dentro de la competencia, pues el ganador obtiene una de las ventajas más importantes: inmunidad durante la semana.

Esto significa que el Capataz no podrá ser nominado y tendrá asegurada su permanencia una semana más dentro del reality, una protección especialmente valiosa después de una gala de eliminación.

Además, el ganador tendrá acceso a una habitación privada y podrá elegir a uno de sus compañeros para compartirla, aunque la ventaja también implica asumir nuevas responsabilidades dentro de la granja.

capataz de ‘La granja VIP 2026' / Redes sociales

¿Quién fue el Capataz de la cuarta semana de La Granja VIP 2026? ¡Este granjero ganó!

La Prueba del Capataz de La granja VIP 2026 se realizó este lunes 28 de septiembre durante el programa que comienza a las 20:30 horas, tiempo del centro de México.

En un juego justo, fue Mono quien se quedó con la capatacia. Esta sería la segunda semana que la obtiene.

Ser capataz no es tarea fácil: esta semana, el liderazgo pondrá a prueba amistades y alianzas dentro del reality La granja VIP 2026. / Foto: FB/La granja México

¿Cuál fue el legado de Carlos Trejo en La granja VIP 2026?

La eliminación de Carlos Trejo de La granja VIP 2026 no pasó desapercibida. Como parte de su legado, el cazafantasmas decidió enviar directamente a La Bebeshita a la placa de nominación, decisión que desató una inmediata reacción de la influencer. Molesta por la jugada, aseguró que Trejo ya no le cae bien y lanzó un comentario que muchos interpretaron como una indirecta al polémico investigador paranormal.

Entre risas y evidente enojo, la Bebeshita recordó que Carlos Trejo es conocido por sus historias sobre fantasmas y fenómenos paranormales, pero aseguró que nunca ha logrado ver uno. Con ello dejó claro que no compartía la decisión del eliminado y que el legado podría cambiar por completo el rumbo de la semana dentro de La granja VIP 2026.