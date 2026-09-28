Natalia Alcocer quiso entrar al mundo de la santería, asegura Niurka, ¿por eso se distanciaron?: VIDEO

En medio del escándalo por la demanda en su contra, Natalia Alcocer ha dado mucho de qué hablar por la reciente confesión que hizo Niurka Marcos. Y es que la vedette aseguró que, en su momento, la actriz le habría pedido ayuda para entrar al mundo de la santería. ¿Cuál fue la razón? Te contamos todo lo que se sabe.

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Niurka practica la santería / Redes sociales

Natalia Alcocer y su presunto interés en la santería, según Niurka

Para nadie es un secreto que Niurka Marcos practica la santería. Incluso ella misma ha dado algunos detalles de su religión a través de los años. Esto ha sido motivo de especulación, pues se ha dicho que supuestamente les ha echado “maldiciones” a aquellos que le caen mal.

Es por ello que muchos se sorprendieron cuando mencionó que Natalia Alcocer, presuntamente, quería involucrarse en este mundo, principalmente porque la actriz siempre ha manifestado tener fe en la Virgen de Guadalupe.

Durante una conversación en ‘La granja VIP 2026’ con Rafa Mercadante, la cubana relató que llegó a tener una gran amistad con Natalia. No obstante, las cosas presuntamente cambiaron cuando esta última le habló del interés que tenía en la santería.

“Traía una amistad de allá afuera. Nos manteníamos en contacto. En alguna etapa difícil de su vida, me pidió ayuda religiosa. La conecté con mi madrina. Recibió muchas bendiciones de ese lado y para mí eso es sagrado”. Niurka Marcos

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@lagranjavipmx "Me pidió ayuda religiosa": 🙌 #Niurka revela que considera familia a #NataliaAlcocer por este acto. ⬇️ #LaGranjaVIP, lunes a viernes a las 8:30 p.m. y domingos a las 8:00 p.m. por #AztecaUno. ⁣⁣🌾 ⁣⁣ #LaGranjaVIPMX, sigue todo el reality 24/7 por Disney+ 📺 #LaGranjaVPMX ♬ sonido original - La Granja VIP

¿Qué ha dicho Natalia Alcocer sobre su presunto interés en la santería?

Hasta el momento, Natalia Alcocer no ha dicho nada sobre su presunto interés en la santería. No obstante, Niurka insiste en que la actriz sí quiso ser “santera” en su momento. En otra conversación con Azalia, la cubana comentó que jamás podría dañar a Alcocer, ya que su religión no se lo permitiría.

“Ella a mí me pidió ayuda y yo la conecté con mi madrina. Tú sabes perfectamente lo serio que nos tomamos cuando en la religión adoptas a alguien. Yo entré acá con esa disciplina con respecto a Natalia. No podría yo hacerle nada malo”, manifestó.

Dijo sentirse muy decepcionada por la actitud de Alcocer en ‘La granja’. Considera que siempre la ayudó en todo lo que podía, por lo que no comprende las actitudes “hipócritas” que ha tomado desde el comienzo del show.

Recordemos que Natalia y Niurka han tenido roces en los últimos días. Y es que la también cantante ha dicho estar cansada de los comportamientos de Marcos. Incluso intentó aliarse con el grupo de Manelyk González.

Niurka dice que ayudó a Natalia Alcocer a entrar a la santería / Redes sociales

¿Por qué estarían demandando a Natalia Alcocer?

Hace algunos días, el periodista Gabo Cuevas informó que, presuntamente, autoridades habrían ido a las instalaciones de ‘La granja VIP 2026’ para notificar a Natalia Alcocer sobre una demanda por presunto plagio.

Como se sabe, en su momento, la actriz Elizabeth Valdés la acusó públicamente de haberle robado la idea de un proyecto de canciones infantiles. Según Cuevas, la celebridad ya habría procedido legalmente contra Alcocer.

“Imagínese el escenario: llega el abogado, llega gente de la Policía de Investigación y llegan los policías a entregarle de manera urgente una notificación, nada más y nada menos que a una persona que está en ‘La granja’. Tocan el timbre y dijeron: ‘Venimos a entregarle esto a Natalia Alcocer’”, reportó.

Indicó que los abogados de Valdés esperarán a que Natalia salga del reality para poder hablar con Natalia y seguir los protocolos establecidos por la ley.

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