Elda María se le va con todo al papá de su hija, Rafael Mercadante: “Fue violento… Es una persona narcisista”

En mayo de 2024, Rafael Mercadante y Elda María Gamiz enfrentaron una polémica separación. A más de 2 años, la creadora de contenido y modelo narra con detalle el giro drástico que dio su relación y los supuestos maltratos psicológicos que el actor la hizo pasar.

“Cuando Rafa no estaba de acuerdo con ciertas situaciones, de un momento a otro explotaba. Se exalta muchísimo por cualquier cosa. Fue violento conmigo en lo psicológico. Me decía: ‘Estás mal, ya tómate tus pastillas. No estás bien, ve a terapia. Yo sí trabajo y tú solo eres heredera. No haces nada, pendeja’. Me minimizaba”.

Elda María Gamiz

Lo balconea: “Tuve que aguantar mucho. Al wey le olían los pies y se tenía que echar alcohol para limpiarse. Me llevaba 22 años. Ahora ya es casi de la tercera edad”.

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Elda María se le va con todo al papá de su hija, Rafael Mercadante. / Fotos: Liliana Carpio, Luis Pérez, IG @lacasafamososmx y @lagranjavipmx y Archivo TVNotas.

¿Cómo fue la historia de amor entre Elda María y Rafael Mercadante?

Elda hizo un breve resumen de su ‘historia de amor’: “Conocí al señor en 2021. Me lo presentó una amiga en común. Fuimos a cenar y me gustó muchísimo. Al principio solo me iba a apoyar para estar en el medio artístico, pero al final pasaron cositas y nos enamoramos (ríe)”.

La influencer vivía en un cuento de hadas, hasta que el demonio se hizo presente. “En la etapa del enamoramiento se portó humilde. Después, vivimos juntos y salió su verdadera personalidad. En 2022 comenzaron los malos comentarios: ‘No te vistas así, te ves vulgar. Ni que fueras de la vida galante, tápate’. También me dijo: '¡Te ves gordísima! Baja de peso. Así no te quiero’, Esto al poco tiempo de haber dado a luz a nuestra hija. Todo le molestaba”.

“Cuando nos fuimos a vivir juntos, Rafa me metió a un cuarto de servicio. Arriba vivía su exmujer y la hija. Ella me dijo: ‘Zorra, maldita, asquerosa’. Además, me cortó la ropa y me hizo la vida imposible. Él solo grabó, pero no me defendió. Así duré 6 meses, por aferrada y caprichosa”. Elda María

Asegura que Mercadante nunca se hizo cargo de los gastos del hogar. “No me dio mi valor como mujer y me dejó 1 año sin intimidad. Solo usaba la casa como hotel. Me sentí usada, él pagaba lo mínimo en la casa. Para él todo era mitades. Yo era la de los gastos importantes. Jamás nos dio atención (a su hija y a ella), pero publica fotos de sus hijas, diciendo que es un gran papá. Es pura imagen. En 2024, luego de enterarme de que me puso los cuernos, le dije adiós”.

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Elda María se sincera sobre su exrelación con Rafa Mercadante. / Fotos: Liliana Carpio, Luis Pérez, IG @lacasafamososmx y @lagranjavipmx y Archivo TVNotas.

¿Por qué Elda María Gamiz no procedió legalmente contra Rafael Mercadante?

Al intentar llevar el caso de la pensión de su hija por la vía legal, las cosas se complicaron. “Ahorita me da lo mínimo, 5 mil pesos al mes. O sea, una risa. Cuando metí abogados me tachó de ratera. Yo no le robé nada, solo pedí lo justo. Es una persona narcisista y misógina. Tiene varias demandas por violencia familiar”.

Aunque ella tiene los recursos para darle una vida de calidad a su hija, exige que él se haga responsable. “Mi hija tiene más gastos y no solo necesita 5 mil pesos. Para mí, eso no es nada. La inscripción me costó 13 mil, la colegiatura 8 mil, la ‘nani’ me cuesta 12 mil. Más el pediatra. Qué poca madre que siendo el papá no provea bien. Afortunadamente no lo necesito, pero la niña no se hizo sola”.

Elda nos reveló qué le dijo el conductor antes de entrar a La granja VIP. “No te preocupes. Te darán 8 mil pesos al mes’, pero no ha pasado. Primero me dio 3 mil y le respondí: ‘Estoy harta de ti, jódete’. Luego me comentó que me daría otros 2 mil y esperé. Lo presioné diciéndole que iban a conocer a su ‘verdadero yo’. Enseguida me depositó, para que me callara”.

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Su relación duró 3 años y tuvieron una hija. / Fotos: Liliana Carpio, Luis Pérez, IG @lacasafamososmx y @lagranjavipmx y Archivo TVNotas.

¿Qué dijo Elda María Gamiz sobre la participación de Rafa Mercadante en La granja VIP 2026?

En el reality, Rafael se lanzó contra Manelyk y le dijo: “A mí lo que más me cagan son las nalgas falsas. Te la has pasado vendiendo tu cuerpo para ser famosa”. Ante esto, Elda dice: “Mane sufrió lo mismo que yo. Tiene mi apoyo al 100%. No es posible que se exprese así de una mujer. Él vino de una. Entre mujeres hay que defendernos de los patanes. Ya mejor que se calle y que pague la pensión de su hija”.

“Rafael quiere cambiar todo a su conveniencia. No tiene los suficientes pantalones. Más vale una disculpa sincera a intentar limpiar su imagen. Dice que no le gustan las pompas operadas, pero me pidió que me las operara. Es muy contradictorio”. Elda María

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