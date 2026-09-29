Elda María vs. Pablo Montero: Ex de Rafa Mercadante habla de su relación con el cantante: “No me pagó ni un chicle”

Además de sus declaraciones sobre Rafa Mercadante, Elda María Gamiz se dejó ir como ‘hilo de media’ y también hizo fuertes confesiones acerca de su romance con Pablo Montero, que duró de 2025 a inicios de 2026.

“A Pablo le di 200 mil pesos. Le terminé pagando sus put*ros, coc*ína y vicios. Le gusta andar en los table dance con las mujeres, las drogas y el alcohol. Este fue el peor de todos. No me pagó ni un chicle. Es súper mujeriego. Puede estar contigo y chatear con la otra. Empeñó un Rolex de 600 mil pesos por andar con una chica”. Elda María Gamiz

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Elda María se sincera sobre su exrelación con Pablo Montero. / Instagram

Elda María Gamiz asegura que intentó alejar a Pablo Montero de sus vicios

De acuerdo con Elda María, el cantante le ponía el cuerno en su cara. “Es un ojo alegre. Enfrente de mí le escribía a una chava: ‘Guapa y preciosa’. Le dije: ‘¡Qué falta de respeto! ¿Quién es?’. Me respondió: ‘Es una de Colombia. Está hecha una mamasota’. Cuando le convenía éramos novios en secreto y después me salía con que solo éramos amigos. Duramos 1 año, incluso me presentó a su familia”.

Asegura que ella intentó cuidar al actor de sus supuestos vicios. “Cuando siente la responsabilidad de pareja, corre. Busca lo efímero y lo rápido. Él le huye a las responsabilidades. Por algo no está con sus hijas. Es una persona libre y está solo”.

“Un día le comenté: ‘Ya bájale (a los vicios)’ y me dijo: ‘¿A ti qué te importa? Si a mi mamá en vida no le hice caso, a mi papá muerto no le hice caso, ¿tú quién eres para decirme que te importa?’”. Elda María

El intenso amor que le tenía a Montero la hizo dudar de lo que tuvo con Rafa. “Una vez estaba con Pablo y me pidió: ‘Márcale a Rafa (Mercadante), quiero saludarlo’. Entonces fui como estúpida a marcarle, y Rafa dijo: ‘Mi querido Pablo, ¿cómo estás?’. Me quedé en shock. Qué horror que entre amigos se pasen a sus viejas. La verdad es que me encantaba (Pablo). Lo tiene de ‘piquito de oro’ (ríe). Creo que me enamoré más de él que del papá de mi hija (Rafael)”.

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Elda María rompe el silencio sobre Pablo Montero. / Redes sociales

¿Qué piensa Elda María sobre la participación de sus ex Rafa Mercadante y Pablo Montero en La granja VIP?

Al enterarse de que, además de Rafael, también Pablo ya es parte de La granja VIP, esto dijo: “Dará el ancho. Él ama a los caballos. Sabe mucho de ellos y por algo se metió a La granja. Cocina riquísimo. A lo mejor dirá puras tonterías”.

“También podría llegarle la abstinencia por no consumir sus cosas. Si no tiene la marih*ana u otras cositas, se pone mal. Eso lo haría explotar adentro”. Elda María Gamiz

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Elda María arremete vs. Pablo Montero / Redes sociales

¿Quién es Elda María Gamiz, ex de Pablo Montero y Rafa Mercadante?

Finalmente, nos habló un poco de ella: “Soy modelo, creadora de contenido y empresaria. Tengo bienes raíces con mi familia y, la verdad, nos va superbién. Me encanta crear contenido de valor y viral. Me gusta compartir mi vida con los demás. Sobre todo, influir en cosas positivas. Comencé a hacerlo en 2019".

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