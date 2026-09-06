Natalia Alcocer revela que descubrió su embarazo mientras estaba INTERNADA en una clínica de adicciones

Natalia Alcocer recientemente se convirtió en una de las participantes de la segunda temporada de ‘La granja VIP’, donde buscará conquistar al público con su personalidad y forma de ser.

Su confirmación en el reality despertó la curiosidad del público por conocer más detalles sobre su trayectoria y vida personal. Al respecto, la actriz ha compartido una de las experiencias más difíciles de su vida: el momento en que tomó la decisión de internarse en una clínica de adicciones, aunque no precisamente por tener una dependencia al alcohol o a alguna sustancia.

Por si fuera poco, esta experiencia adquirió un significado todavía mayor cuando, durante su internamiento, Natalia se enteró de que estaba embarazada de su primer hijo.

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Natalia Alcocer fue confirmada para La granja VIP 2026 / Redes sociales

¿Por qué Natalia Alcocer estuvo internada en la clínica de adicciones Monte Fénix?

En entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, Natalia Alcocer revivió esta etapa de su vida y contó cómo fue para ella su estancia en Monte Fénix, un centro especializado en el tratamiento de adicciones.

La actriz aclaró que su ingreso no se debió a problemas con el consumo de sustancias, sino al fuerte sufrimiento emocional que atravesaba después de la separación de su pareja. Ante esta situación, fue su hermano quien la convenció de pedir ayuda y comenzar un proceso de recuperación.

“En el momento en el que mi hermano decide llevarme a Monte Fénix, me lo decía: ‘Estás enferma de tu corazón, de tus sentimientos y necesitas alguien que te ayude a solucionarlos” Natalia Alcocer

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Natalia Alcocer / Redes sociales

¿Cómo descubrió Natalia Alcocer que estaba embarazada mientras estaba internada?

Mientras platicaba sobre su ingreso a la clínica, Natalia contó que no sabía que estaba embarazada de su entonces pareja y que se enteró mientras se encontraba internada en Monte Fénix.

Aunque no reveló a detalle cómo descubrió su embarazo, mencionó que aquella experiencia fue necesaria para reflexionar y comenzar su camino hacia la maternidad sin las tristezas ni las carencias emocionales que había cargado hasta ese momento.

Asimismo, Natalia aseguró que su primera hija fue quien la “salvó” y que ella nació para ser mamá.

“Nada en la vida pasa por casualidad. Yo estaba embarazada, no lo sabía, me entero en Monte Fénix que estoy embarazada (...) Era lo que necesitaba para empezar este camino de ser mamá, no tan triste y no tan enferma; me habían roto el corazón.” Natalia Alcocer

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¿Cuántos hijos tiene Natalia Alcocer y quiénes son sus padres?

‘La vikinga’ es mamá de cuatro niñas, producto de diferentes relaciones a lo largo de su vida.

Su primogénita nació de una relación previa a su internamiento en Monte Fénix, aunque se desconoce el nombre de su entonces pareja.

Posteriormente, se casó con el empresario Juan José Chimal, con quien tuvo a sus siguientes dos hijas. Esta relación terminó en medio de un conflicto legal, luego de que Natalia lo señalara por presunto maltrato físico y psicológico.

Después de su separación de Chimal, Alcocer inició una relación con el actor venezolano Michael Cohn del Real, quien se convirtió en padre de su cuarta hija.

Ahora, Natalia Alcocer es participante de la edición 2026 de ‘La granja VIP’ e inicia una nueva etapa de su vida.

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