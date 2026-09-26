La granja VIP 2026: Natalia Alcocer y Pablo Montero se besan en el baño mientras nadie los veía: VIDEO

Pablo Montero fue el último granjero confirmado en La granja VIP 2026, y parece ser que está listo para protagonizar polémicos momentos que poco a poco se han vuelto virales en redes sociales, uno de ellos, un reciente beso con Natalia Alcocer a escondidas. ¿Cómo fue?

Pablo Montero en La granja VIP 2026

¿Cuándo fue confirmado Pablo Montero como último participante de La granja VIP 2026?

Desde un inicio, la producción de La granja VIP confirmó que esta segunda temporada sería de 20 participantes, por lo que tras el gran estreno el pasado 6 de septiembre, todavía faltaba un famoso más.

Los rumores indicaban que el actor y cantante sería parte del reality, pero su confirmación tardó dos semanas en hacerse. Finalmente, Pablo Montero se unió al programa el 20 de septiembre .

Montero sorprendió con una peculiar llegada, pues arribó a caballo y con un paliacate cubriendo su rostro. Debido a que llevaba el rostro oculto, los habitantes no lograron reconocerlo de inmediato.

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Llegada de Pablo Montero a La granja VIP 2026 / Redes sociales

¿Cómo fue el beso entre Pablo Montero y Natalia Alcocer en La granja VIP 2026?

Un clip se está haciendo viral durante las últimas horas en La granja VIP 2026, mismo que es protagonizado por Natalia Alcocer y Pablo Montero.

Según se ve en las imágenes, ambos se encuentran platicando en las cercanías del baño. Posteriormente, se escucha a Alcocer hablar de una supuesta alianza entre ambos:

Tú y yo, juntos hasta la muerte. Natalia Alcocer

Acto seguido, Pablo Montero ingresa al baño (y en bata) y Natalia dice: “ Con babas de cepillo de dientes ”, para después escucharse el sonido de un evidente beso.

Te dejamos el video completo del momento. ¿Tú qué opinas?

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¿En qué programas ha participado Natalia Alcocer?

Natalia Alcocer es una actriz, conductora y creadora de contenido mexicana, que inició su carrera en los medios con el programa Zona ruda, donde comenzó a ganar popularidad como “La Chica Web”.

Posteriormente, participó como conductora en un segmento digital de Big Brother y tuvo una aparición en la serie La rosa de Guadalupe.

En 2021, Natalia se integró a Survivor México, reality en el que recibió el apodo de “la Vikinga”. Más tarde participó en Quiero cantar, segmento de Venga la alegría, donde mostró sus habilidades como cantante.

En 2022, formó parte de la segunda temporada de La casa de los famosos de Telemundo, donde permaneció varias semanas dentro de la competencia. En 2024, regresó a los realities con La isla: Desafío extremo.

A lo largo de su trayectoria, ha combinado trabajos como actriz, conductora, cantante y participante de realities, consolidándose como rostro conocido de la televisión mexicana.

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