La granja VIP 2026: Captan a Mónica Escobedo “agrediendo” a Manelyk y piden su EXPULSIÓN inmediata: VIDEO

La granja VIP 2026 vive una nueva polémica, luego de que una intensa fiesta de viernes por la noche, terminara con un momento protagonizado por Mónica Escobedo y Manelyk. En las imágenes, aseguran que la comediante agredió físicamente a la ex de Acapulco shore. ¿Qué sucedió exactamente?

¿Agresión de Mónica Escobedo en La granja VIP 2026? / Redes sociales

¿Por qué acusan a Mónica Escobedo de presunta agresión a Manelyk en La granja VIP 2026?

La noche del viernes 25 de septiembre en La granja VIP 2026 tuvo momentos divertidos, enfrentamientos y discusiones entre los participantes del reality, pues se llevó a cabo una fiesta.

Los granjeros tuvieron a su disposición comida y algo de alcohol, situación que internautas creen que pudo ocasionar lo sucedido entre las dos figuras.

En un clip que ya es viral, se ve a Manelyk saltando y disfrutando en el cuarto, cuando de repente se ve a Mónica en el plano y empujando a la también exparticipante de La casa de los famosos. El video fue publicado por la cuenta de X "@katttears” y con el siguiente mensaje:

Está prohibido el contacto físico, exigimos EXPULSIÓN contra Mónica por haber empujado a Mane, es importante mencionar que ellas NO son amigas para tener ese tipo de acciones. X: "@katttears”

Por lo pronto, te dejamos el video aquí abajo:

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Está prohibido el contacto físico, exigimos EXPULSIÓN contra Mónica por haber empujado a Mane, es importante mencionar que ellas NO son amigas para tener ese tipo de acciones.#LaGranjaVIPMX#LaGranjaVPMXpic.twitter.com/TPlVaKRoQu — B A S T E T (@katttears) September 26, 2026

¿Producción de La granja VIP 2026 expulsará a Mónica Escobedo por presunta agresión?

Hasta el momento de esta nota, no existe algún comunicado por parte de la producción de La granja VIP 2026, tampoco la propia Manelyk presentó molestia o enojo en el acto.

Además de lo anterior, muchos internautas creen que el clip está sacado de contexto, ya que todo fue parte de un momento de “relajo” y “diversión” compartido por todos, por lo que no habría que existir castigo:



“ Un clip sacado del contexto. Hasta Gernando se levantó a celebrar el desmadr* ”,

”, “ Pon el vídeo completo ” y

” y “ Ora ni que le hubiera dado una bofetada ”.

El debate en redes continúa, aunque la gran mayoría de usuarios piensan que la solicitud de expulsión es muy exagerada. ¿Tú qué opinas?

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La granja VIP 2026: ¿Manelyk pide expulsión de Mónica Escobedo? / Instagram

¿Quién es Mónica Escobedo?

Mónica Escobedo se ha consolidado como una destacada comediante en México, gracias a su participación en distintos proyectos de televisión, radio y plataformas digitales.

Su trayectoria combina humor, entretenimiento y su constante opinión sobre temas sociales, elementos que la han convertido en una de las exponentes reconocidas del stand up mexicano.

Por ahora, Mónica ha ganado una importante cantidad de seguidores en redes sociales, pues aborda diversas problemáticas que afectan a nuestro país.

En el ámbito personal, hace casi un año, Mónica Escobedo fue hospitalizada tras haber presentado un tumor, situación que preocupó a sus seguidores y amigos.

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