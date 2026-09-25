Kunno sufre ataque de ansiedad en ‘La granja VIP 2026’ durante transmisión en vivo: “Me siento mal” VIDEO

Para nadie es un secreto que los participantes de ‘La granja VIP 2026’ han lidiado con mucha tensión desde el comienzo del reality. Hace tan solo un par de días, Azalia le dio una cachetada a ‘Bicolor’, provocando mucho estrés entre sus compañeros y los mismos involucrados por la sanción que recibirían.

Al parecer, Kunno es uno de los que más han resentido esto. Y es que hace unas horas tuvo un ataque de ansiedad en plena transmisión en vivo. Te contamos cómo se encuentra.

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Kunno dijo sentirse mal durante una transmisión en vivo de ‘La granja VIP 2026' / Redes sociales

La crisis de ansiedad de Kunno en ‘La granja VIP 2026’

Todo ocurrió durante la batalla por la salvación. Previo a la dinámica, los participantes de ‘La granja VIP 2026’ se colocan frente a los nominados y les dejan tierra en un recipiente para que no puedan jugar por este privilegio.

Recordemos que aquello que buscaban obtener este beneficio eran:

Kevyn Contreras ‘Bicolor’ (quien resultó el ganador)

Kenny Áviles

Manelyk González

Julio Camejo

Carlos Trejo

Azalia

Cuando fue el turno de Kunno, este agarró su costalito de tierra y se quedó quieto por unos momentos. Suspiró y mostraba algo de dificultad para respirar. Posteriormente, manifestó que no creía poder seguir con la dinámica. Cuando se le cuestionó el motivo, el influencer respondió:

“Ay, no sé, no puedo… Me siento mal” Kunno

Si bien al final sí cumplió y le “echó su tierra” a Julio Camejo, los fans pudieron notar que el joven lucía un poco pálido y algo nervioso. Al ver esto, Camejo lo tranquilizó y le dijo que todo estaba bien entre ellos. Y es que el creador de contenido manifestó que cambió su decisión a última hora debido a las acciones de Camejo en contra de Ivonne Montero.

Recordemos que el actor acusó a Montero de haber maltratado a una vaca. La producción aprovechó la gala para desmentirlo y mostrar que la actriz era inocente.

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¿Cuál es el estado de salud de Kunno tras el ataque de ansiedad que sufrió en ‘La granja VIP 2026’?

Afortunadamente, Kunno pudo tranquilizarse tras el ataque de ansiedad que sufrió en la reciente gala de salvación en ‘La granja VIP 2026’. En la transmisión 24/7, se le pudo ver hablando con sus aliados sobre la estrategia que usarán en las siguientes semanas.

Esta no es la primera vez que el influencer sufre algún problema de salud dentro del reality. El pasado 15 de septiembre, se emocionó después de que el público lo salvó de estar en la “Zona de riesgo”. Tras la gala de ese día, se alejó de sus compañeros y comenzó a llorar.

De acuerdo con los conductores y panelistas del reality, el joven sufrió un “leve ataque de ansiedad” y por ello decidió irse a un lugar apartado para “autoregularse”. Señalaron que esta situación se debió a todo el estrés acumulado y la presión de la competencia.

Kunno en ‘La granja VIP 2026' / Redes sociales

¿Kunno abandona ‘La granja VIP 2026’?

En estos días, Kunno ha manifestado su intención de dejar ‘La granja VIP 2026’. Luego de saber que el público lo escogió para ser peón nuevamente, les comentó a sus compañeros que quería salirse de la competencia, pues sentía que la gente no lo quería.

Argumentó que, si abandonaba, tendría la oportunidad de hablar con sus seguidores y “arreglar las cosas”. Incluso afirmó que no le importaba pagar la multa. Al final, decidió quedarse. Tanto Manelyk como sus aliados lo instaron a no rendirse y a “no darle gusto a los haters”.

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