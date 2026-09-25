La granja VIP 2026: Natalia Alcocer y Niurka tienen encontronazo en la gala de salvación: “Manipuladora”

La segunda temporada de ‘La granja VIP’ sigue dando de qué hablar por los momentos tensos que protagonizan los concursantes, como la cachetada de Azalia a Kevyn ‘Bicolor’, que terminó con ambos en nominación directa.

Ahora, Natalia Alcocer y Niurka se enfrascaron en una acalorada discusión previo a la gala de salvación. El enfrentamiento subió de tono y terminó con Natalia rompiendo en llanto.

¿Qué fue lo que pasó entre ellas?

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Niurka se peleó con Natalia en ‘La granja VIP 2026' / Redes sociales

¿Cuál es el origen del pleito entre Natalia Alcocer y Niurka en La granja VIP?

Momentos antes de que comenzara la gala de salvación del 24 de septiembre, Niurka tuvo una conversación con Kevyn ‘Bicolor’ en la que lanzó un comentario sobre Natalia Alcocer que terminó provocando el fuerte enfrentamiento entre ambas.

La cubana le advirtió a Kevyn que Natalia podría traicionarlo y echarle tierra. El comentario llamó la atención debido a que Natalia y Kevyn mantienen una relación de amistad cercana en la competencia y, hasta ese momento, se habían mostrado como aliados, aún después de la polémica broma de Kevyn que provocó el enojo de Natalia en días pasados.

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Natalia Alcocer discutió con Niurka / Captura de pantalla

¿Qué se dijeron Niurka y Natalia Alcocer antes de la gala de salvación de La granja VIP?

Al escuchar el comentario de Niurka hacia Kevyn, Natalia le reclamó directamente a la cubana por buscar cualquier motivo para generar problemas y peleas entre los demás participantes. Asimismo, señaló que Niurka busca ser controladora y manipuladora con los demás, de forma que todo se haga a su modo.

"¿Qué ganas de estar buscando problemas? De verdad yo no voy a caer ante tus provocaciones y eres tremendamente controladora...” Natalia Alcocer

Niurka no se quedó callada y respondió que todos esos problemas que Natalia mencionaba “están en su cabeza” y no son una realidad. Por el contrario, aseguró que Natalia era quien estaba siendo controladora dentro de la competencia.

“Ay, ya cállate. Todo lo que me estás diciendo, con lo que me dijiste antes de mis hijos, está en tu cabeza. Tú eres la controladora, tú manipulas todo para magnificarlo.” Niurka

La discusión llegó hasta la gala de salvación, donde ambas defendieron su postura. Durante su réplica, Niurka argumentó que Natalia magnifica los conflictos a grados innecesarios y que únicamente expone aquello que no le gusta, además de señalar que ella siempre es frontal al momento de expresar sus opiniones.

“Mis personas cercanas, ninguna siente la sensación de que yo los controlo (...) Simplemente soy esa persona que dice lo que no quieren escuchar. No me gusta que utilicen a los demás y después llevarse bien como si nada hubiera pasado (...) Fue demasiado innecesariamente.” Niurka

Una vez que concluyó el intercambio, Natalia quedó visiblemente afectada por la situación y buscó el apoyo de otros compañeros dentro de ‘La granja VIP’.

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🫪 Niurka Marcos vs Natalia Alcocer EN VIVO:



Natalia: “Ella piensa que la amistad es manipular, ya me cansé, me ha tratado mal, me ha ofendido, me ha querido manipular”



Niurka: “Soy esa persona que dice lo que no quieren escuchar, no me gusta que trates de aplastar a alguien y… pic.twitter.com/7X6gqBE2Im — nacho con O (@NachoConO) September 25, 2026

¿Por qué Natalia Alcocer rompió en llanto tras discutir con Niurka?

Después de la gala, Natalia no pudo contener las lágrimas y decidió acercarse a algunos de sus compañeros para contarles lo ocurrido.

La participante aseguró que Niurka estaba molesta con ella porque no estaba siguiendo la manera en la que quería que se hicieran las cosas y la señaló como una persona que constantemente busca generar conflictos.

Ante esto, Azalia y Kevyn, quienes también estuvieron envueltos en polémica por una cachetada, se acercaron para apoyarla e intentar tranquilizarla.

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