La granja VIP: ¿quién será el tercer eliminado? Así marchan las votaciones hoy 25 de septiembre

La tercera eliminación de La granja VIP 2026 está cada vez más cerca y los seguidores del reality ya comenzaron a mostrar sus favoritos. Tras la salvación de Kevyn “el Bicolor”, cinco participantes continúan en riesgo de abandonar la competencia. Aunque los resultados aún no son oficiales, una encuesta entre fans ya revela quiénes llevan ventaja y quiénes podrían estar en peligro de convertirse en el próximo eliminado.

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¿Quién es el tercer eliminado de La granja VIP 2026? / Redes sociales

¿Cómo van las votaciones de La granja VIP hoy 25 de septiembre?

Las votaciones de La granja VIP continúan abiertas y los seguidores del reality han comenzado a marcar una tendencia entre los participantes nominados. De acuerdo con la encuesta de Vaya vaya, Manelyk González se mantiene como la gran favorita para permanecer dentro de la competencia con una amplia diferencia respecto al resto.

Detrás de ella aparece Carlos Trejo, mientras que Julio Camejo, Azalia y Kenny registran porcentajes más bajos, por lo que su permanencia sigue generando incertidumbre entre los seguidores del programa.

Hasta la mañana de este viernes 25 de septiembre, la tendencia se encontraba de la siguiente manera:

Manelyk: 31%

Carlos Trejo: 11%

Julio Camejo: 7%

Azalia: 7%

Kenny: 6%

Aunque estas cifras no corresponden a la votación oficial, sí muestran hacia dónde podría inclinarse el apoyo de una parte importante del público.

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¿Quiénes están nominados y en riesgo de eliminación en La granja VIP?

La semana sufrió cambios importantes después de que Kevyn “el Bicolor” ganara el Duelo de salvación y lograra salir de la Tabla de Nominación. Gracias a esa victoria, el participante aseguró una semana más dentro de la competencia y evitó someterse al voto del público.

Ahora los concursantes que siguen en riesgo son:



Manelyk González

Carlos Trejo

Julio Camejo

Azalia

Kenny

La expectativa también crece porque uno de los nominados podría ser reemplazado por otro participante en este viernes de traición, situación que será revelada durante la gala de hoy 25 de septiembre.

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¿Quiénes han sido eliminados de La granja VIP 2026?

Con apenas unas semanas al aire, la competencia ya ha dejado a varios participantes fuera del juego. La primera eliminada fue Coreañera, quien abandonó la granja tras no recibir suficientes votos del público para continuar.

Posteriormente, María Karunna se convirtió en la segunda expulsada de la temporada, dejando vacante un lugar dentro de la competencia.

Ahora, el reality se prepara para despedir a su tercer habitante, una salida que podría cambiar las alianzas y estrategias dentro de la granja.

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¿Dónde ver la eliminación de La granja VIP en vivo?

La gala de eliminación de La granja VIP se puede ver en vivo principalmente a través de Azteca UNO en televisión abierta. Para disfrutar de la transmisión en directo y de manera digital, cuentas con las siguientes plataformas oficiales:

Sitio web oficial: Puedes sintonizar el directo de forma gratuita mediante la plataforma en línea de TV Azteca En Vivo.

Puedes sintonizar el directo de forma gratuita mediante la plataforma en línea de TV Azteca En Vivo. Aplicación Móvil: Está disponible en la app oficial TV Azteca En Vivo para dispositivos iOS y Android.

Está disponible en la app oficial para dispositivos iOS y Android. Streaming 24/7: Si deseas ver la experiencia completa antes y después de la gala, la plataforma Disney+ cuenta con la señal en directo continua del reality show.

Horarios de las Emisiones (Tiempo del Centro de México)



Gala de eliminación: Todos los domingos a las 20:00 horas .

Todos los . Galas de la semana (Lunes a Viernes): Se transmiten a las 20:30 horas.