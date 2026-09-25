Azalia se rompe al recordar las tragedias que marcaron su vida: perdió a su padre, su padrastro y a seis bebés

Acostumbrada a mostrarse fuerte, confrontativa y sin filtros, Azalia Ojeda sorprendió al mostrar su lado más vulnerable en La granja VIP. Durante una dinámica emocional, la exparticipante de Big Brother México relató las pérdidas que han marcado su historia: la muerte de su padre, la de su padrastro, la pérdida de seis embarazos y el asesinato de un hermano. Su testimonio dejó en silencio a sus compañeros y mostró una faceta poco conocida de una de las figuras más polémicas de los realities en México.

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¿Cómo murieron el padre y el padrastro de Azalia Ojeda? Las pérdidas que marcaron su vida

Durante una dinámica de confesiones en La granja VIP, Azalia Ojeda describió su historia como una cadena de pérdidas que comenzaron desde muy joven. La exintegrante de Big Brother México recordó que tras el divorcio de sus padres dejó de tener contacto con su papá durante varios años. Sin embargo, cuando cumplió 15 años decidió buscarlo por su cuenta.

“Mis papás se divorciaron y decidieron que mi papá no nos podía ver. Pero cuando cumplí 15 años, sin que mi mamá supiera, me di a la tarea de buscar a mi papá” Azalia Ojeda

Después de reencontrarse con él, comenzó una etapa feliz que duró poco tiempo. “Él tenía una fábrica de telas, y saliendo de esa fábrica lo asaltaron y se murió”, recordó entre lágrimas. La tragedia no terminó ahí. Azalia también habló del hombre que llegó después a la vida de su madre y que se convirtió en una figura paterna para ella.

“Mi mamá se casa y rehace su vida con un hombre que nos quiso como si fuéramos sus hijos y al poco tiempo se muere”. Azalia Ojeda

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¿Por qué Azalia Ojeda perdió seis bebés? La dolorosa confesión que hizo entre lágrimas

Uno de los momentos más impactantes de su testimonio ocurrió cuando habló de su deseo de convertirse en madre. Azalia confesó que siempre soñó con formar una familia y que durante años intentó lograrlo, pero el camino estuvo lleno de dolor.

Azalia Ojeda “Yo desde chiquita siempre quise ser mamá y cuando empiezo a intentarlo... en ese transcurso pierdo seis bebés”.

La declaración dejó impactados a sus compañeros, quienes desconocían ese episodio de su vida. La también conductora explicó que cada pérdida representó un golpe emocional difícil de superar.

Pese a los momentos complicados, aseguró que convertirse en mamá fue uno de los acontecimientos que más transformaron su vida y su forma de ver el mundo: “Mi mayor proceso de transformación fue el día que supe que iba a ser mamá”, expresó durante la dinámica.

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¿Qué pasó con el hermano de Azalia Ojeda? Revela que fue secuestrado y asesinado en 2024

Cuando parecía que ya había contado los momentos más difíciles de su historia, Azalia reveló una tragedia aún más reciente. La participante aseguró que en 2024 su familia enfrentó uno de los golpes más devastadores que ha vivido.

Según relató, su hermano fue secuestrado y posteriormente asesinado, una situación que marcó profundamente a todos sus seres queridos. La exparticipante de realities explicó que esa pérdida fue especialmente dolorosa porque ocurrió cuando todavía intentaba sanar heridas del pasado.

La confesión provocó que Azalia rompiera en llanto frente a las cámaras, dejando ver el dolor que todavía le provoca recordar todo lo que ha vivido.

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¿Quién es Azalia Ojeda, la polémica participante de La granja VIP y Big Brother México?

Azalia Ojeda Díaz, conocida popularmente como “la Negra”, se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la televisión mexicana gracias a su participación en Big Brother México en 2002. Desde aquella primera edición del reality destacó por su personalidad directa, explosiva y polémica, lo que le permitió mantenerse vigente durante años dentro del mundo del entretenimiento.

En 2011 volvió a colocarse en el centro de la conversación pública tras protagonizar el escándalo que la convirtió en “Lady Polanco”, luego de ser captada enfrentándose e insultando a policías en la Ciudad de México.

Años después enfrentó otro momento complicado cuando fue detenida brevemente en 2021 por un caso relacionado con un cheque reportado como robado. Sin embargo, fue liberada después de que no se acreditara su participación directa en el delito.

En 2026 regresó a la televisión con Survivor México: La reliquia en llamas, donde fue la primera eliminada de la temporada, aunque posteriormente volvió a dar de qué hablar por su participación en La granja VIP.