Exesposa de Kevyn, ‘Bicolor’, arremete vs. el comediante y expone VIDEO ¿donde se niega a pagar manutención?

La suerte de Kevyn Bicolor ha estado en constantes idas y venidas en los últimos días, pues además del castigo recibido por parte de la producción tras la cachetada que le propinó Azalia Ojeda, ahora las cosas parecen complicarse aún más y no en ‘La granja VIP’, sino en su vida privada.

Aunque en el show de televisión Bicolor nos arranca más de una sonrisa, al parecer con sus hijos es todo lo contrario. Te contamos aquí todo lo que se sabe acerca de las acusaciones de deudor alimentario hacia Kevyn Bicolor.

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Kevyn Contreras ‘el Bicolor’ ha causado controversia por su aparente falta de actividad / Redes sociales

Kevyn Bicolor y las acusaciones que lo persiguen, ¿un padre que no cumple?

En la últimas horas las redes sociales han revivido un clip que corresponde a una transmisión en vivo de una conductora de Monterrey llamada Naomy Villarreal, quien resulta, es expareja y madre de las hijas gemelas de Kevyn Bicolor.

Ella asegura que él como su papá no se ha hecho cargo de ellas. Debido a esto, la conductora interpuso una demanda de manutención, y actualmente se encuentra vigente otro proceso para reclamar una pensión estimada en 25 mil pesos mexicanos que está pendiente desde abril de este año y que por supuesto corresponde a las hijas de ambos.

Es que el deudor alimenticio tiene que seguir con su narrativa qué trabaja por amor al arte #LaGranjaVIPMX https://t.co/FJOBI7LR1m pic.twitter.com/Vx0y6wG3ag — Tiffany (@TiffanyDoll03) September 24, 2026

Eso no es todo, a través de su cuenta de Instagram, la joven compartió el video de una conversación del comediante en ‘La granja VIP’. En el clip, se le escucha decir:

“He tenido el error con las mamás de mis hijos, yo por más que he querido hacer lo correcto, ellas, obviamente, se expresaron, explotaron, se aprovecharon de mi silencio. Entonces, el que cayó otorgó y me gané el papel de un vato deudor alimenticio, de un vato superinfiel y mujeriego, de un vato irresponsable. De un mal padre, pero lo magnificaron”. Kevyn, Bicolor

Por esta razón, ella le respondió:

“Eres un vato irresponsable y mal padre, eso te lo ganaste tú solito. O ¿por qué a un buen padre se le tiene que requerir el pago de alimento de sus hijas mes con mes? Ellas comen TOOOODOS los días, no cuando tú quieras o te acuerdes... las cosas COMO SON” Naomy Villarreal

Y no solo eso, exhibió un video en el que se ve que sus abogados lo buscan para notificarlo por el incumplimiento del pago de la pensión de las niñas que comparten ambos.

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La relación enfrentó un rápido declive. Tras intensos rumores en redes, ella confirmó, en octubre de 2025, a través de su canal de YouTube, que se encontraban en trámites de divorcio tras escasos 5 meses de matrimonio. / Fotos: Redes sociales

¿Cuáles son los problemas legales que enfrenta Kevyn, Bicolor?

Como ya te habíamos comentado con anterioridad en TVNotas, una fuente cercana nos contó que Kevyn Bicolor entró con varias restricciones a ‘La granja VIP’, pues en el reality tiene completamente prohibido mencionar a sus exparejas, sobre todo a Naomy.

Es uno de los participantes que más contenido están generando en el reality, y se está viralizando en redes. / Fotos: Redes sociales

Por si fuera poco, esta fuente le contó a TVNotas que el comediante buscó reducir el monto de la pensión para las gemelas, asegurando que su trabajo no le da los ingresos suficientes para responder por las pequeñas:

“Sus argumentos para no dar el dinero en su totalidad es que él trabaja para las redes y que, según ahí no se gana tanto como se piensa, cuando todos sabemos que saca muy bien dinero. Además es comediante y tiene muchas presentaciones en Monterrey” Fuente TVNotas

Esta fuente anónima recalcó que el participante de ‘La granja VIP’ sí les está dando dinero a sus pequeñas, sin embargo, dicha cantidad no es suficiente para cubrir los gastos de las bebés.

Por si fuera poco, la fuente que reveló todos estos detalles a TVNotas también comentó que siempre que el comediante se separa de sus parejas y madres de sus hijos, siempre tiene problemas; no obstante, la situación se le complicó cuando Naomy decidió exponer su caso en redes sociales.

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¿Kevyn Bicolor, podría ir a la cárcel por ser considerado como deudor alimentario?

Nuestra fuente finalizó comentando que hay un tema que realmente le preocupa sobre la situación que está atravesando Bicolor, y es que saliendo del reality pudieran multarlo o incluso privarlo de su libertad por incumplimiento de la cuota alimentaria de sus hijas.

Respecto a eso, existen dos formas en las que el comediante podría perder su libertad. La primera sería que fuera objeto de un arresto administrativo temporal, y esto ocurriría si Bicolor no paga las cuotas que está debiendo. Este hecho podría provocar que esté tras las rejas por un periodo de 36 horas como medida de apremio.

El caso más grave sin duda alguna ocurriría si la madre de las pequeñas, Naomy Villarreal, se decidiera a llevar el caso por la vía penal, pues en Nuevo León el incumplimiento de obligaciones alimentarias es considerado como un delito penal. Esto podría provocar que un juez sentencie a Bicolor a prisión formal. Aunque por el momento ambos son solamente casos hipotéticos.

No cabe duda que Bicolor la tiene complicada si no cumple con sus obligaciones, sin embargo, en ‘La granja VIP’ no es el único que se la está pasando mal con temas legales, pues al parecer Natalia Alcocer también tiene temas pendientes que podrían traerle consecuencias luego de su salida del reality.