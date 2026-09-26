‘La Bebeshita’ asegura que Christian Nodal la bloqueó, ¿por culpa de Cazzu o Ángela Aguilar?

Daniela Alexis ‘la Bebeshita’ ha hecho muchas confesiones durante su estancia en ‘La granja VIP 2026’. Una de las más polémicas fue que, supuestamente, Christian Nodal la bloqueó en redes sociales, aparentemente, por culpa de una exnovia. ¿Fue por Cazzu? Esto fue lo que dijo la creadora de contenido.

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Nodal da de qué hablar / Mezcalent

La relación entre Christian Nodal y ‘la Bebeshita’, según ella

En una conversación con Kunno, Mono y Pablo Montero, Daniela Alexis ‘la Bebeshita’ contó que, en su momento, Christian Nodal la seguía en redes sociales y hasta reaccionaba a sus publicaciones. Aseguró que nunca hubo nada más allá de eso.

Según su versión, solo se conocían de vista, ya que hace algunos años ambos llegaron a trabajar para TV Azteca y se los llegó a topar en los pasillos. Indicó que sus interacciones se limitaban a saludos cortos e intercambio de likes en redes sociales.

No obstante, todo cambió cuando fue a un concierto del cantante. La creadora de contenido dijo que, tras el evento, descubrió que Nodal la había bloqueado.

“Nodal me tiene bloqueada. Yo no hice nada. Él me daba likes, pero hace años, antes de Ángela. (Ella) No es así, pero una ex suya sí. La ex de antes sí me bloqueó… Nos dábamos likes y así, pero porque yo trabajaba y él era coach de un programa. En esa época, yo estaba paseando por los pasillos”. La Bebeshita

La también modelo dijo creer que la expareja del cantante le exigió que la bloqueara, pero no por celos. Considera que la mujer quería mostrar su dominio: “Siento que no hace eso por celos, lo hace por dominar, por dominator”, indicó.

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¿Cazzu o Ángela Aguilar le habrían pedido a Christian Nodal que bloqueara a ‘la Bebeshita’?

Durante la plática, ‘la Bebeshita’ aclaró que Nodal supuestamente la bloqueó años antes de que conociera a Cazzu, descartando así la posibilidad de que la argentina o su actual esposa, Ángela Aguilar, le hayan pedido esto al famoso.

No mencionó nombres, pero, según Kunno, esta chica sí era algo celosa en su momento, pero cambió con el tiempo. Al mismo tiempo, la influencer admitió que, si bien el hecho la puso triste, ya lo superó.

La declaración de la joven dio mucho de qué hablar en redes sociales. Muchos creen que es mentira, ya que previamente dijo que se había besado con Pablo Montero, siendo el artista quien desmintió esto poco después.

Sin embargo, algunos opinaron que, en caso de ser verdad, la expareja del famoso sí tendría razón en haberle pedido que bloqueara a mujeres en sus redes. Y es que, desde hace varios años, se ha dicho que, presuntamente, es un “infiel”.

Esto quedó reforzado después de que Christian anunciara su relación con Ángela tras dos semanas de haber dado a conocer su ruptura con Cazzu en 2024. Si bien el matrimonio siempre negó los rumores de infidelidad, el rumor sigue sospechando de ellos.

La Bebeshita habla de Nodal / Mezcalent

¿Quiénes son las exnovias de Christian Nodal?

La vida amorosa de Christian Nodal ha sido muy controversial. Desde que debutó como cantante, se le ha relacionado con varias mujeres. Estas son las más conocidas:

Luisa Fernanda Macías: Fue su novia de la preparatoria. Según declaró en su momento la joven, él escribió la canción ‘Te fallé’ en su honor.

Fue su novia de la preparatoria. Según declaró en su momento la joven, él escribió la canción ‘Te fallé’ en su honor. Estibaliz Badiola: Es una influencer. Comenzaron a salir a inicios de sus respectivas carreras.

Es una influencer. Comenzaron a salir a inicios de sus respectivas carreras. María Fernanda Guzmán : Anduvieron unos meses entre 2019 y 2020.

: Anduvieron unos meses entre 2019 y 2020. Belinda : Se comprometieron en 2021, pero a inicios de 2022 anunciaron la separación.

: Se comprometieron en 2021, pero a inicios de 2022 anunciaron la separación. Cazzu: Comenzaron su romance a mediados de 2022. Tuvieron una hija juntos y se separaron en mayo de 2024.

Actualmente, Nodal está casado con Ángela Aguilar. Su matrimonio por lo civil se realizó en julio de 2024.

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