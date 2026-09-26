¿Infección fatal en La granja VIP 2? Producción anuncia decisión ¡por riesgo sanitario! ¿Cancelan el reality?

Luego que se especulara que Adrián Marcelo ingresaría a la granja VIP 2, empezó a preocupar los constantes pleitos entre sus granjeros. Sin embargo, ahora el motivo de angustia tomó un giro inesperado y tiene que ver ¡con problemas sanitarios! Una revisión de rutina al ganado terminó revelando una presencia inesperada, lo que obligó a la producción a actuar de inmediato. El hallazgo provocó la intervención de un veterinario, el inicio de un tratamiento médico y una medida que sorprendió a los habitantes. ¡Te contamos todo! ¿Llegó el final?

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La granja / TV Azteca

¿Qué infestación descubrieron en La granja VIP 2?

La situación comenzó durante una de las labores diarias que realizan los participantes de La granja VIP 2. Luego que se dijera que Daniela Alexis, la Bebeshita, habría sido embrujada por Niurka, la joven observó algo extraño mientras tras atendía a los animales del establo. ¿Le cayó la macumba? Al parecer, no. La influencer detectó unas protuberancias poco comunes en las orejas de las vacas, por lo que decidió revisarlas más de cerca para entender qué estaba ocurriendo.

La preocupación aumentó cuando una de esas zonas presentó sangrado, lo que generó inquietud entre los habitantes. Al percatarse de que podía tratarse de un problema de salud, los concursantes avisaron de inmediato a la producción para solicitar la intervención de un especialista que pudiera evaluar el estado del ganado y descartar cualquier riesgo.

Horas después llegó un veterinario acompañado de Tío Pepe, responsable de las instalaciones. Tras revisar a los animales, confirmó que las vacas ¡tenían garrapatas adheridas a la piel! El hallazgo sorprendió a los participantes, quienes siguieron de cerca la valoración médica mientras intentaban comprender el alcance de la infestación.

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¿Qué tratamiento recibieron las vacas tras detectar la plaga de garrapatas?

Una vez confirmado el diagnóstico, el veterinario de La granja VIP explicó que era necesario actuar rápidamente para evitar que el problema avanzara. Por ello, aplicó un tratamiento con antibióticos y antiparasitarios inyectables, diseñado para eliminar las garrapatas y proteger la salud de los animales dentro del reality.

Durante la revisión, el especialista explicó que estos parásitos se adhieren a la piel y se alimentan de la sangre de sus huéspedes. Además, señaló que suelen dejar marcas visibles y pequeños puntos rojos en las zonas afectadas. Aunque la imagen generó nerviosismo entre algunos participantes, aseguró que el problema podía controlarse mediante atención veterinaria adecuada.

El experto también aclaró que la región donde se desarrolla La granja VIP 2 no suele registrar infestaciones frecuentes de esta clase. Sin embargo, insistió en la importancia de continuar monitoreando a los animales para garantizar que el tratamiento funcione correctamente y evitar nuevos episodios similares en el futuro.

¿Qué decisión tomaron en La granja VIP 2 por la presencia de garrapatas?

¿Llegó el final del reality? ¡Afortunadamente, no! La consecuencia más inmediata del tratamiento fue la suspensión total del consumo de leche dentro de La granja VIP. El veterinario explicó que los medicamentos administrados a las vacas pueden permanecer en el organismo durante cierto tiempo y trasladarse a la leche que producen, por lo que consumirla no sería recomendable.

Frente a los participantes, el especialista detalló: “Ya tenemos un problema presente y tenemos que revisar el tiempo del retiro del medicamento, puede llegar a la leche y eso no es deseable”. Sus palabras dejaron claro que la prioridad era proteger la salud de quienes habitan el reality.

Posteriormente fue todavía más contundente al explicar la medida sanitaria que debía aplicarse mientras durara el tratamiento: “Mientras tenga tratamiento, no se puede tomar la leche para consumo humano”. Como resultado, la producción ordenó suspender su consumo y desechar toda la leche obtenida durante este periodo.

Aunque la restricción puede parecer sencilla, representa un cambio importante para la dinámica de la competencia, ya que la leche forma parte de los recursos generados por los propios habitantes a través de sus labores diarias dentro de la granja.

¿Qué riesgos tienen las garrapatas y cómo afecta esto a los participantes de La granja VIP 2?

Las garrapatas son parásitos que se alimentan de sangre y pueden encontrarse en distintos tipos de animales. Su presencia resulta preocupante porque algunas especies son capaces de transmitir enfermedades bacterianas y virales que afectan tanto a animales como a seres humanos.

Entre los padecimientos que suelen relacionarse con estos parásitos destacan la enfermedad de Lyme, la rickettsiosis y la fiebre maculosa. Por ello, especialistas recomiendan mantener vigilancia constante sobre animales domésticos y de granja, además de actuar rápidamente cuando se detecta una infestación.

Pese a la alerta, las actividades dentro de La granja VIP 2 no se detuvieron. Participantes como Niurka Marcos, Mario “Mono” Osuna, Fernando Lozada y Pablo Montero continuaron encargándose de la alimentación, limpieza y cuidado del ganado siguiendo las indicaciones del veterinario.

Además, los habitantes deberán continuar ordeñando diariamente a las vacas, ya que suspender el proceso podría provocar complicaciones como congestión en la ubre o mastitis. La diferencia es que toda la leche obtenida deberá desecharse mientras los medicamentos sigan activos en el organismo de los animales.

La producción también realizó ajustes en la alimentación de los concursantes para compensar la falta de leche durante las próximas semanas. Mientras tanto, el veterinario seguirá realizando revisiones periódicas hasta determinar que las vacas están completamente recuperadas y pueden volver a producir leche apta para consumo humano.