¡Sol León hunde a Niurka! Revela la dolorosa razón por la que aceptó La granja VIP 2026; ¿hambre y necesidad?

Después de que Niurka confesó estar en números rojos en La granja VIP 2026, Sol León aseguró que una de las razones por las que la vedette sigue uniéndose a los realities es por su falta de patrimonio, ¿Confirma que está en la quiebra? ¡Te contamos los detalles!

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¿Niurka está en bancarrota? / Redes sociales

¿Por qué Niurka aceptó ser parte de La granja VIP 2026?

Tras especularse que Niurka Marcos podría abandonar La granja VIP 2026 por decisión propia, la actriz de ‘La fea más bella’ fue captada en una conversación con Kevyn ‘Bicolor’, a quien le confesó que no quería aceptar el proyecto 24/7 e incluso tuvo un debate con su pareja.

“Yo sé lo que es esto, es mucha tensión y tampoco quería separarme de él porque lo hacemos todo juntos”, contó la vedette; sin embargo, reconsideraron la decisión debido a que un proyecto anterior los dejó en ‘números rojos’ y perdieron otros contratos.

“Tuvimos un proyecto antes con el que ‘casamos’, entre comillas, porque no había contrato ni nada, era de palabra, la imagen. Perdimos, obviamente, contratos con otros proyectos. Llegó un momento en el que nos dimos cuenta de que con este proyecto, con el que ‘casamos’ la imagen, nos estaba manteniendo en números rojos”. Niurka

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¿Niurka Marcos en números rojos? / Clasos

¿Sol León confirma que Niurka está en quiebra y por eso entró a La granja VIP?

Tras las declaraciones de Niurka sobre la participación en La granja VIP 2026, Sol León acudió al programa de Jair Sánchez, en el que habló sobre la vedette y la supuesta razón por la que sigue haciendo realities. De acuerdo con la influencer, la actriz debe seguir trabajando porque no hizo un patrimonio durante su juventud .

“Tiene toda una trayectoria, pero no tiene dinero. No construyó, no forjó para el futuro, vivió el momento de su juventud, pero no tiene un patrimonio para dejar de trabajar en algo que odia tanto. No soporta los realities y me cuesta; ella está sufriendo ahorita en La granja”. Sol León

De acuerdo con la creadora de contenido, puede asegurar que Niurka está sufriendo durante su participación en La granja VIP 2026, pero tiene que seguir en ese tipo de programas por “hambre y necesidad”, razones por las que segura también fue a La mansión VIP. “ No ahorro, no supo invertir en su juventud ”, concluyó.

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¿Por qué Niurka y Sol León tienen una rivalidad?

Cabe recordar que durante La mansión VIP, Niurka y Sol León tuvieron una breve rivalidad debido a que la vedette aseguró que la influencer tendría comprado su triunfo en el programa, declaraciones que revivieron tras las recientes confesiones de León.

De acuerdo con la creadora de contenido, Niurka no soportó coincidir en un reality con una mujer más joven y exitosa; por eso la atacó desde que comenzó a darse cuenta de que era una de las más queridas en el mundo del Internet. ¿Su rivalidad está de regreso? Hasta ahora, Niurka Marcos no se ha pronunciado al respecto.

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